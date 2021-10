Devadesátiletý William Shatner se ve skutečnosti opravdu podívá do vesmíru

William Shatner letos v březnu oslavil už své 90. narozeniny, takže bychom se mohli obávat, zda bude na výlet do vesmíru vůbec fit, ovšem on také nepoletí na raketě schopné dosáhnout orbity. Vynese jej společně s ostatními výletníky raketa New Shepard společnosti Blue Origin, která bude startovat z Texasu. A v té se Shatner sice podívá do vesmíru, čili se dostane za mezinárodně uznávanou Kármánovu hranici ve výšce 100 km, ovšem jen přibližně na 10 minut.

I tak se dá říci, že kapitán Kirk se ve skutečnosti do vesmíru opravdu dostane , a to již příští týden 12. října. Shatner tuto skutečnost také sám potvrdil na svém twitterovém účtu, když prohlásil: "Ano, je to pravda. Bude ze mě rakeťák".

Shatnera na cestě doprovodí tři další cestující, a to jednak Chris Boshuizen, spoluzakladatel Planet Labs, dále Glen de Vries, spoluzakladatel Medidata a nakonec Audrey Powers, která dříve pracovala v NASA v řízení letů a nyní na ně dohlíží v samotném programu New Shepard.



William Shatner se také stane dosud nejstarším člověkem, který se dostal za hranice vesmírného prostoru. Bude také jediný žijící herec ze seriálu Star Trek, jemuž se to podaří, přičemž slovo "žijící" je tu zvláště důležité. Technicky jej totiž předhonil už James Doohan, původní šéfinženýr Scotty v původním seriálu, jehož popel se dostal na Mezinárodní vesmírnou stanici už v roce 2008. Ne oficiálně, neboť jej tam propašoval vesmírný turista Richard Garriott během své 12denní mise a říká se, že toto menší množství popela je stále zastrčeno někde v modulu Columbus.

