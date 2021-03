Diablo II: Resurrected dovolí použít uložené pozice z původní 20 let staré hry

O remasteru Diabla II se mluví už nějakou dobu. Koncem února se objevil i trailer ke hře , která ponese název, a víme, že by se měla objevit koncem letošního roku. Nyní se objevuje další zajímavá informace. Nepůjde totiž o zbrusu novou hru, protože tato "novinka" je v podstatě původním Diablem II s inovovanou grafikou a zvuky, takže budou fungovat dokonce i více než 20 let staré uložené pozice. Můžete tedy pokračovat tam, kde jste na přelomu tisíciletí skončili.

Ostatně už v únoru bylo v rozhovoru pro Polygon s Rodem Fergussonem řečeno, že nejde o remake a reverzní inženýrství původní hry. Nesnaží se postavit hru, která vypadá jako Diablo 2, ale tato hra je přímo uvnitř všeho. V podstatě stačí zmáčknout tlačítko a objeví se původní verze s 2D grafikou. Není tedy divu, že se vývojářům podařilo rozběhat i možnost nahrání uložených pozic z původní hry. Nicméně pak už jen zamrzí, že si chce za lepší grafiku a zvuky účtovat 39,99 USD. Na druhou stranu je to možná lépe (že se upraví jen grafika a zvuky), než by se měl Blizzard snažit "opravit" něco, co opravit nepotřebuje.