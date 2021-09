Diablo II: Resurrected ztrácí podporu ultraširokoúhlých monitorů, proč?

S podporou ultraširokoúhlých monitorů to mnohdy není ideální, jak jsme poznali třeba i v prvních verzích Cyberpunku 2077, nicméně problémy lze očekávat spíše v případě starších her, které i přes dodělanou podporu dalších rozlišení nemusí fungovat ideálně. To nyní platí i pro oprášené Diablo II: Resurrected, kde se dříve samozřejmě s tak vysokým poměrem stran nepočítalo, a tak se hráči musí uskrovnit.

Hraní na širokoúhlé obrazovce je tak jedna z výhod, kterou mají hráči na PC. V praxi pak jde jednak o větší úhel záběru, který si můžeme nastavit a také o lepší pocit, který nám přinese velký monitor vyplňující velkou část zorného pole. S nadsázkou jde i o jednodušší alternativu pro VR headset, kde samozřejmě budeme postrádat prostorový vjem, ale jsme i tak více vtaženi do hry.

Toho by si mohli užívat i hráči titulu Diablo II: Resurrected, ovšem v nejnovější verzi bety se objevilo omezení, které osekalo maximální poměr stran z 21:9 na 19:9. Hráčům se tak po stranách objevily černé pruhy, takže se přirozeně ptali, co se pokazilo. Blizzard jim nyní vysvětlil , že jde prostě o dopad toho, že hra s takovým poměrem stran původně nepočítala a při hraní na monitoru s 21:9 lze útočit až na takovou vzdálenost, která přesahuje maximální podporovanou.

Blizzard také píše o tom, že chce zajistit, aby všichni měli srovnatelné šance, přičemž není první, kdo odstranil či pozměnil podporu širokoúhlých obrazovek. V některých hrách byla rušena kvůli tomu, že měla dávat lidem výhodu právě v možnosti vidět větší prostor kolem sebe.

Můžeme se dohadovat, zda jde u takových her o vhodné opatření, anebo o omezení těch, kteří jsou ochotni investovat do lepší výbavy. Nicméně v případě dvacet let starého Diabla II, které bylo vytvořeno pro poměr stran 4:3 a i ve verzi Resurrected běží na původním enginu, jde vcelku o pochopitelné opatření, zvláště když okraje nemají tvrdý, ale postupný přechod do ztracena.



Ceny souvisejících / podobných produktů: