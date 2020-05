Diablo II údajně již brzy dostane remasterovanou HD verzi

Jedna z nejvýznačnějších počítačových her historie, Diablo II od Blizzardu, letos oslaví 20 let své existence. Hra vyšla v roce 2000 a stala se doslova legendou (podobně jako původní Diablo). O rok později se objevil ještě datadisk Lord of Destruction, který rozšířil počet postav z 5 na 7, přinesl také pátý akt, zvýšil maximální rozlišení ze 640×480 na 800×600 pixelů a další užitečná herní rozšíření. Nyní, 20 let poté, se má představit Diablo 4, ale Internetem začaly také informace o příchodu remasterované verze Diabla II.



Zprávu přinesl server Actugaming, který se ukázal být v případě věcí od Blizzardu poměrně spolehlivým zdrojem. Nová verze by měla nést jméno Diablo 2: Resurrected a podle uniklých údajů by se měla objevit ještě letos. Fanoušci hry by tam neměli čekat o mnoho více než půl roku. Remake má mít na starosti studio Vicarious Visions, které spadá pod Blizzard. Tak uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Doufejme, že si tentokrát Blizzard dá záležet, protože poslední jeho počiny byly většinou negativního rázu. Nevyužít takové příležitosti a zkazit legendu, to by mu už asi nikdo neodpustil.

Ceny souvisejících / podobných produktů: