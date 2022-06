Diablo Immortal vydělalo 24 milionů dolarů za dva týdny

Diablo Immortal je hra protínající světy PC a mobilních zařízení a pokud bychom ji brali jako mobilní titul, pak by byl velice úspěšný. A o mobilní titul v podstatě jde, jen je možné ho hrát i na PC, kde však hráči obecně nejsou připraveni na to, co bez ceknutí snáší hráči na mobilech.

Jedná se o hru nabízenou zdarma, čili je jasné, že ji nemůžeme posuzovat jako placené tituly, notabene AAA hry za alespoň 60 dolarů. Tvůrci jako obvykle počítají s tím, že si někdo hru jen stáhne a vyzkouší, jiný si ji užije, a přitom jim nepošle ani cent a jen menší procento hráčů si koupí něco z mikrotransakční nabídky. Takoví hráči ale pak mohou utratit daleko více než za AAA hru, ale kolik to bylo v průměru v případě hry Diablo Immortal?

Dle AppMagic bylo zaznamenáno 8,5 milionů stáhnutí hry Diablo Immortal, do čehož se ovšem nepočítá verze pro PC, k níž má příslušná čísla asi jen Blizzard. Hra přišla na trh 2. června, takže se již počítá 3. týden a za tuto dobu Blizzardu přinesla 24,3 milionů dolarů, a to opět bez PC verze.

O oněch 8,5 milionů downloadů a 24,3 milionů dolarů se tak mezi sebou dělí platformy Android a Apple, přičemž App Store zde vede se 13 miliony dolarů a Google Play má zbylých 11,3 milionů. Celkové ARPU (Average Revenue Per User), čili prostě průměrná tržba na uživatele, je 3,12 USD, ale pokud bereme jen uživatele Applu, ti utratili v průměru více než dvojnásobných 6,67 USD.

Nejvíce kopií si stáhli uživatelé z USA, kteří se na celkovém počtu podíleli z 26 procent, ovšem na tržbách už ze 43 procent. Druhá byla Jižní Korea a třetí Japonsko. Blizzard přitom nastavil tuto hru tak, aby v ní zájemci mohli utopit skutečně obrovské množství peněz, což je ostatně vcelku obvyklá strategie, neboť tvůrci často spoléhají na to, že narazí na několik skutečných nadšenců, kteří nemají vůbec hluboko do kapsy a těm tak chtějí dát možnost utrácet. Není tak divu, že dle youtubového kanálu Bellular News lze v rámci plného vylepšení postavy utratit přes 100.000 dolarů.

Můžeme si přitom vzpomenout na případ, který otřásl herním světem. Jde o Star Wars Battlefront 2 představující zlom v případě lootboxů na PC. Tehdy bylo spočteno, že abychom otevřeli všechen základní obsah dané hry, musíme v ní strávit 4528 hodin (566 pracovních směn), anebo utratit cca 2100 USD. Následovala reakce, jakou v tomto případě očekávat nelze, ale právě i to je rozdíl mezi mobilním F2P světem a PC AAA hrami, neboť Battlefront 2 byl plně placený titul.