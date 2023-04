Die Aktuelle zveřejnilo falešný rozhovor se Schumacherem, vznikl pomocí AI

Michael Schumacher, slavný automobilový závodník ve Formuli 1, havaroval na lyžích v roce 2013. Je tomu už 10 let, co se veřejnost o jeho stavu nemůže skoro nic dozvědět. Schumacher se neukazuje na veřejnosti, a tak rozhovor po tak dlouhé době od nehody pro německý plátek Die Aktuelle, který vyšel před několika dny, působil jako zjevení. Mělo to však jeden menší háček. Nebyl to však Michael Schumacher, kdo dal tento rozhovor.



Die Aktuelle si totiž celý rozhovor vymyslelo. To by nebylo u podobných médií nic nového a v zásadě by to nebyla zpráva ani pro náš Svět hardware, kdyby to, co vymýšlelo rozhovor, nebyl systém umělé inteligence. Interview totiž bylo vytvořeno pomocí AI chatbota. Podtitul rozhovoru by se dal přeložit jako "zní to falešně realisticky", což byla menší nápověda. V samotném rozhovoru se magazín k chatbotovi přiznal až na konci článku. Schumacherově rodině se ale takové zacházení s legendou nelíbí a zvažuje, že magazín zažaluje. Nebylo by to zdaleka poprvé a možná ani naposled.