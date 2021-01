Digitimes: Intel se stane 2. největším zákazníkem firmy TSMC, předhoní AMD

To by tak znamenalo, že Intel by měl k dispozici jednak svoje vlastní kapacity a vedle toho navíc i významnou část kapacit firmy TSMC, čemuž by se AMD jednoduše nemohlo rovnat a jeho jediná možnost by byla obrátit se na společnost Samsung. Je ale také třeba říci, že RetiredEngineer sám upozorňuje, že se mu v dané zprávě nezdá více věcí, a tak bude zatím nejlepší ji brát spíše jako fámu.

Ostatně sám Intel nedávno sdělil, že zásadní rozhodnutí ohledně outsourcingu udělá až s Patrickem Gelsingerem, který u kormidla ještě není. Na druhou stranu jde zase o rozhodnutí, která je třeba učinit co nejdříve a v zákulisí se mluví i o tom, že Intel s TSMC už v předchozím roce podepsal dohodu o výrobě procesorů 3nm procesem.

Dle zprávy serveru Digitimes se tak má Intel stát druhým největším zákazníkem firmy TSMC hned po firmě Apple, což se může ale výlučně týkat těch nejpokročilejších procesů, ovšem o ně jde především. Konkrétně to je 3nm proces, který bude spuštěn ve velkém v druhé polovině příštího roku a tato spolupráce má pokračovat i v případě 2nm procesu.

Právě proto jsou lidé z průmyslu toho názoru, že firmě AMD nyní zbývají jen asi dva roky na to, aby zvyšovala svůj podíl na trhu. Především na serverovém trhu musí dosáhnout alespoň 20 %, aby po opětovném zotavení Intelu měla dobrou výchozí pozici a mohla se bránit, a to proti zvýšenému cenovému a marketingovému tlaku Intelu. Čili čím nižšího podílu na trhu AMD dosáhne, tím rapidněji jej poté může postupně ztrácet.

Bude velice zajímavé sledovat jednání Intelu a snad se také od nového vedení firmy dozvíme podrobnosti o plánovaném outsourcingu. Vypadá to, že se mezi ním a AMD schyluje k bitvě o kapacity firmy TSMC, i když ta už možná nějakou dobu zuří. Závěr zprávy ostatně říká, že AMD už dle šuškandy reviduje své plány na výrobu pomocí procesů, které přijdou po 5nm technologii. Intel se tak může pokusit AMD odstavit od linek firmy TSMC, aby si je zabral sám pro sebe, což by byla jistě velice efektivní strategie. Intel přitom s TSMC spolupracuje dlouhodobě, jen dosud nevyužil tchaj-wanské výrobní kapacity pro produkci zásadních produktů, ale to se s největší pravděpodobností změní. Záleží spíše na tom, jaký rozsah to celé bude mít.

To vše už bude práce pro Gelsingera, který do Intelu hned po škole nastoupil s poznámkou personalisty, že je "chytrý, arogantní a průbojný". Pokud tyto vlastnosti neztratil, může mít AMD před sebou už jen pár let relativní pohody, z nichž se musí snažit získat co možná nejvíc.



