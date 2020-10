Digitimes: NVIDIA částečně přesune výrobu Ampere na 7nm TSMC

2 jsou tvořeny 7nm procesem firmy TSMC, takže není opravdu žádný důvod si myslet, že by se ten nehodil i pro menší čipy stejné generace. Může jít leda o kapacity, ceny či jiné věci nesouvisející přímo se samotnou technologií a jejími možnostmi. Ještě před rozborem zprávy od DigiTimes překlad ) je třeba poznamenat, že už grafické čipy Ampere A100 s velikostí 826 mmjsou tvořeny 7nm procesem firmy TSMC, takže není opravdu žádný důvod si myslet, že by se ten nehodil i pro menší čipy stejné generace. Může jít leda o kapacity, ceny či jiné věci nesouvisející přímo se samotnou technologií a jejími možnostmi.

O údajných problémech Samsungu s výtěžností čipů Ampere na 8nm procesu se toho už namluvilo dost. Prý by za tím mohla stát i sama NVIDIA, která dle fám objednávky uměle škrtí a čeká na zlepšení výtěžnosti a také na to, s čím přijde AMD. Jak tomu skutečně je, to se asi nedozvíme, nicméně zpráva od DigiTimes nahrává názoru, že NVIDIA asi opravdu není se Samsungem moc spokojena, neboť plánuje přechod k 7nm procesu firmy TSMC, a to v případě výroby herních GPU pro GeForce.

Dozvídáme se také, že TSMC mohlo NVIDII oslovit s velice zajímavou nabídkou vzhledem k tomu, že už začal postupný přechod na 5nm výrobní kapacity, což v příštím roce uvolní značnou část 7nm kapacit. To mimochodem vypadá jako velice dobrá příležitost pro AMD, které bude 7nm proces dále intenzivně využívat pro Zen 3, RDNA 2 a první CDNA.

NVIDIA také může prostě jen rozdělit svou výrobu čipů Ampere mezi Samsung a TSMC, přičemž výkonnější GA102 a GA104 by mohly zůstat na 8nm procesu a další Ampere by už mohly být tvořeny v továrnách TSMC. Zpráva ale mluví o přesunu výroby, takže dle toho by mělo jít alespoň částečně o opuštění 8nm procesu Samsungu. A pokud je něco nepravděpodobné, pak je to výroba dvou verzí stejného čipu zároveň u Samsungu a TSMC, což by mohlo způsobit jen problémy.

Nabízí se zde ale schůdné řešení, a to vypuštění nových modelů RTX 3000 Super, které by už byly založeny na 7nm čipech, a to za předpokladu, že by mohly nabídnout vyšší výkon než dnešní verze. Takové karty ale mohou přijít až někdy za rok, což ostatně není v rozporu s informacemi od DigiTimes. To by rovněž znamenalo, že NVIDIA nemá s 8nm procesem Samsungu v zásadě problém a nechystá se jej opustit co možná nejdříve. Ostatně nyní asi ani nemá jinou možnost, ale v druhé polovině příštího roku už by i dle DigiTimes mohly být 7nm kapacity TSMC volnější.

Uvidíme, zda se něco z toho v dohledné době potvrdí. NVIDIA by mohla více odkrýt své karty poté, co je 28. října ukáže i AMD.

