Discord navázal spolupráci se Sony, přijde na konzole PlayStation

Před pár týdny se hodně hovořilo o tom, že společnost Microsoft jedná s Discordem o odkoupení za 10 miliard USD. Firma měla jednat i s dalšími společnostmi, jako jsou Amazon a Epic Games, nicméně z celého plánu nakonec sešlo azůstane nezávislý. Přesto však navázal jednu významnou spolupráci. Minoritní podíl ve společnosti Discord totiž získala společnost

Přesně detaily transakce neznáme, ví se ale to, že síť PlayStation Network by měla od příštího roku využívat právě architekturu komunikátoru Discord. Díky tomu by měli uživatelé této platformy získat snazší prostředky ke komunikaci při hraní na konzolích i mobilních platformách.

