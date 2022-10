DisplayPort 2.1 nahrazuje 2.0, všechna zařízení s DP2.0 umí i novou verzi

DisplayPort 2.0 ještě pořádně ani nepřišel na trh a už je mrtvý. VESA jej totiž plně nahradila novým standardem DisplayPort 2.1, který díky spolupráci se všemi partnery zajišťuje, že veškerá zařízení, která byla nebo měla být certifikována pro DP2.0, budou umět a mít certifikaci i pro striktnější DP2.1 včetně UHBR (Ultra-High Bit Rate). Cílem nové verze rozhraní byla především co nejlepší kompatibilita, takže uživatel by neměl pocítit rozdíly, ať už bude používat nativní kabel DisplayPort, DP-Alt Mode přes USB-C rozhraní nebo využije tunneling přes USB4. USB4 a DisplayPort jsou si tak zase o něco blíž. Zároveň bylo zapracováno na efektivitě přenosu dat DP i USB přes jeden kabel.



Máme tu také technologii pro vizuálně bezeztrátovou kompresi Display Stream Compression (DSC), což ušetří až 67 % datového toku (bez toho, aniž by to bylo vizuálně patrné). Aktualizována byla i specifikace kabelů, přičemž ty by nyní při plné rychlosti měly fungovat i na větší vzdálenosti. Kabel DP40 s přenosovou rychlostí 40 Gbps (čtyři 10Gbps linky) by to měl zvládnout na více než 2 metry, DP80 s rychlostí 80 Gbps (čtyři 20Gbps linky) to má zvládat na více než metr.