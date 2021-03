DJI FPV: ovládejte dron z pohledu první osoby s rychlostí až 140 km/h

V nabídce dronů společnosti DJI se objevuje velmi zajímavá novinka DJI FPV. Má poněkud odlišný tvar od běžných dronů a potěší především přímou podporou ovládání přes brýle FPV Goggles V2. Ty umožňují ovládat dron z pohledu první osoby. Není potřeba civět např. na obrazovku ovladače s telefonem, ale obraz uvidíte přímo v displeji brýlí. Tomu bylo přizpůsobeno i ovládání dronu pomocí speciálního ovladače. V základním režimu Low-latency HD je možné dosáhnout rozlišení 1440×810 pixelů při 60 fps se 142° úhlem záběru nebo trochu pomaleji při 50 fps s plným 150° úhlem záběru a latencí pod 40 ms. Režim Smooth zvýší frekvence na 120 fps, resp. 100 fps a latence klesnou dokonce pod 28 ms. Nakonec tu máme mód Audience, kdy se může připojit až dalších 8 setů brýlí a diváci tak mohou sledovat totéž co pilot.



V režimu Normal (N) je rychlost dronu omezena na 50 km/h a fungují všechny senzory detekce překážek, kdy se dron sám zastaví a zůstane viset ve vzduchu. Režim Sport (S) zvyšuje maximální rychlost až na 97 km/h a na maximální rychlost se dostane za pouhé 2 sekundy, přičemž přidává některé další podporované pohyby pro více dynamické záběry. Zůstávají některé bezpečnostní mechanismy (vyčkávání ve vzduchu). Poslední je režim Manual (M). To už nefungují senzory pro vyhýbání se překážkám a automatické zastavení se ve vzduchu, nouzová brzda je ale stále k dispozici. Maximální rychlost už dosahuje 140 km/h.

Pokud jde o kamerku, máme zde standardní 1/2,3" CMOS snímač s rozlišením 12 MPx. Objektiv má přepočtených 14,66 mm, tedy úhel záběru 150°. Jeho světelnost je F2,8 a je fixně zaostřen od 60 cm do nekonečna. Citlivosti mohou být ISO 100 až 12800, rychlost závěrky je pak 1/50 až 1/8000 sekundy. Fotografie umí ukládat do JPEGu, videa pak do MP4/MOV jak v H.264/MPEG-4 AVC, tak i H.265/HEVC. Ve 4K rozlišení (3840×2160 pixelů) zvládne až 60p, ve Full HD (1920×1080 pixelů) lze dosáhnout až 120 fps. Maximální datový tok činí 120 Mbps, máme zde i barevný profil D-Cinelike. Kamerka je umístěna na 1osém gimbalu. Rozměry složeného dronu jsou 178×232×127 mm, s vrtulemi pak 255×312×127 mm a váží 795 gramů. Dron vydrží ve vzduchu 16 minut, letět pak může 20 minut. V balení za 1299 USD najdete samotný dron, dálkové ovládání, brýle a akumulátor.



