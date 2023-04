DJI Inspire 3 zvládne video 8K ve 75 fps a stojí jako nové auto

Novým profesionálním dronem společnosti DJI je nový model Inspire 3. Ten váží 3995 gramů a maximální vzletová hmotnost činí 4310 gramů. Je to rychlík, který může letět rychlostí až 94 km/h, max. rychlost stoupání a klesání je 8 m/s (29 km/h), v tilt módu dokonce 10 m/s (36 km/h). Se standardními lopatkami může létat max. do nadmořské výšky 3800 metrů, nicméně můžete využít i speciální lopatky do vyšších nadmořských výšek. To se pak limit posune na 7000 metrů nad hladinou moře. Při letu vydrží vítr o rychlosti 14 m/s (50 km/h). S bateriemi vydrží vznášet se ve vzduchu po dobu 25 minut, při letu zvládne 28 minut.

Zajímavý je ale především hlavní fotoaparát Zenmuse X9-8K Air Gimbal Camera. Je zde full frame snímač typu CMOS s rozlišením 8192×5456 pixelů (44,7 MPx), který zvládá také 8K video. Umožňuje natáčet spoustu různých formátů a my si zde vypíchneme jen některé. V CinemaDNG umí až 8.1K video ve 25 fps (datový tok 885 MB/s), 4K pak končí na 100 fps. ProRes RAW je možné natáčet v 8.1K až do 60 fps (531 MB/s), nicméně v poměru stran 2,39:1 se rychlost může dostat až na 75 fps. 4K video (i 4.1K) zvládá až do rychlosti 120 fps. Umí také formáty ProRes 422 HQ a H.264.

U fotek je podporován formát JPG i DNG (RAW), samozřejmostí jsou všechny typické expoziční režimy (PASM). Závěrka je elektronická s časy 1/8000 sekundy až 8 sekund, citlivosti pak nabídnou rozsah ISO 100 až 25600 u fotek a ISO 200 až 6400 u videa (snímač podporuje duální nativní ISO 800 a 4000 v režimu s rozšířeným dynamickým rozsahem až 14 EV). Máme tu FPV kamerku, 1/1,9" snímačem a 3µm pixely pro co nejlepší navigaci i za špatného světla. Ta má 161° úhel záběru a zvládá Full HD video při 60 fps.

Využit je bezdrátový přenos s technologií O3 Pro s možností Full HD videa 1080p60 u obou kamer (FPV i hlavní), ta hlavní pak zvládne i bezdrátový přenos 4K30p. Latence je 90 ms. Displej ovladače má 7" úhlopříčku a vysoký jas 1200 nitů. Dron je vybaven duálními akumulátory TB51 s napětím 23,1 V, kapacitou 4280 mAh (celkem 98,8 Wh). Jde o Li-Ion akumulátor typu LiCoO2 (LCO) s hmotností 470 gramů. Dron je vybaven 1TB SSD.

Zajímavostí je také široká nabídka různých senzorů, a to dopředu, dozadu, do stran, nahoru, dolů a je tu i hloubková kamerka ToF s viditelností do 10 metrů. Mezi senzory najdeme 12 fish-eye kamer a několik standardních širokoúhlých. Polohování řeší systém 3 GNSS (GPS + Galileo + BeiDou), přesnou polohu lze pak získat díky D-RTK 2 Mobile Station a jsou zde 2 RTK antény.

Spolu se dronem byly představeny nový objektiv 18mm f/2.8 ASPH a máme tu i 24mm f/2.8 ASPH, 35mm f/2.8 ASPH a 50mm f/2.8 LS ASPH. Časem přibude i teleobjektiv s prozatím blíže neurčenou ohniskovou vzdáleností. 50mm varianta vyjde na 1199 USD, ostatní budou stát 1299 USD. Pokud jde o dron, ten moc levně nevyjde, jeho cena byla totiž stanovena na 16499 USD, takže u nás můžeme čekat částky patrně někde kolem 400 tisíc Kč.