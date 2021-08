DJI představuje kompaktní dron Mini SE: váží méně než 250 gramů

V nabídce dronů DJI se nově objevuje model Mini SE. Díky tomu, že je jeho hmotnost jen 242 gramů (tedy méně než 250 gramů), může se v mnoha zemích vyhnout registrační povinnosti pro piloty. Jde o drobka, který má ve složeném stavu rozměry 81×58×138 mm, v rozloženém pak 289×56×245 mm. Novinka dokáže letět maximální rychlostí 13 m/s (46,8 km/h), stoupat umí rychlostí 4 m/s (14,4 km/h) a klesat s 3 m/s (10,8 km/h). Dokáže ustát vítr o maximální rychlosti 10,5 m/s (37,8 km/h).



Orientaci v prostoru zajišťují systémy GPS, Glonass a vizuální systém směrem dolů (v rozsahu 0,5 až 10 metrů). Dron lze ovládat na vzdálenost 2 km přes 2,4G systém, resp. 4 km při využití systému 5,8G, přenášet dokáže obraz v HD rozlišení 1280×720 pixelů. Nabízí širokou konektivitu, máme zde totiž porty micro USB, Lightning i USB-C. Akumulátor LiPo má kapacitu 2250 mAh (celkem 17,32 Wh energie) a ve vzduchu by měl dron vydržet po dobu 30 minut. Nabízí letové režimy Dronie, Circle, Helix a Rocket.



Pokud jde o kamerku, ta má malý 1/2,3" snímač typu CMOS s efektivním rozlišením 12 MPx. Máme zde objektiv s přepočtenou 24mm ohniskovou vzdáleností (83° úhel záběru) a světelností F2,8. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 3200, expoziční časy od 1/8000 sekundy do 4 sekund. Pokud jde o rozlišení videa, umí 2.7K video (2720×1530 pixelů) maximálně při 30 fps. Full HD video (1920×1080 pixelů) pak zvládne až při 60 fps. Datový tok může být v obou případech jen 40 Mbps ve formátu MP4 s kodekem H.2164/AVC. Pokud jde o fotky, ty mohou mít 12 MPx a formát JPEG. Data lze ukládat až na SDXC kartu s kapacitou do 256 GB. 3osý gimbal dokáže natočit kamerku v rozsahu -110° až +35° dolů/nahoru, natočit ji do stran o +/-20° a rotovat pak v rozsahu +/-35° (v ose natáčení videa). Cena byla stanovena na 250 USD.



Ceny souvisejících / podobných produktů: