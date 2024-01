DJI uvádí svůj první doručovací dron: FlyCart 30 zvládne 30kg balíky

Společnost DJI představuje další dron a tentokrát s modelem FlyCart 30 míří do oblasti doručování pomocí dronů. Novinka má čtyři ramena a celkem 8 rotorů s max. výkonem 4 kW (každý) a hodně se zde hraje na vysokou bezpečnost. Má tak dvojici baterií, kdy ta druhá může zastoupit první v případě jejího výpadku. Dron se ale dá využívat i s jediným akumulátorem, přičemž v takovém případě může doručovat až 40kg zátěž na vzdálenost 8 km. Běžně by se ale měl provozovat se dvěma akumulátory, což vzdálenost prodlouží na 16 km, nosnost se sníží na stále velmi slušných 30 kg (jeden akumulátor totiž váží 11,3 kg). Každý akumulátor má 1,98 kWh (176 Wh/kg). Pro čas letu to znamená 18 minut při 2 bateriích a 9 minut při využití jediné.



Samotný dron má 42,5 kg bez baterií, 65 kg se dvěma akumulátory a plně naložený tak může mít 95 kg. Bez zátěže dokáže letět na vzdálenost až 28 km. Rychlost letu může běžně dosahovat 15 m/s (54 km/h), maximálně pak 20 m/s (72 km/h).



Je odolný vůči nepříznivému počasí a dosahuje ratingu IP55, měl by být odolný vůči korozi. Nechybí radary, stereo kamery a systém pro vyhýbání se překážkám, dokonce je vybaven i padákem (rychlost dopadu 6 m/s, minimální výška pro otevření 60 metrů). Pokud jde o max. rychlost větru, kterou zvládne, jde o 12 m/s (43 km/h). Měl by být schopen provozu od -20 °C do +45 °C a do nadmořské výšky 6000 metrů. Přes systém O3 má být ovladatelný na vzdálenost 20 km, což platí i pro přenos obrazu. Pokud by konektivita vypadla, dron by se měl přepnout na datové spojení 4G. V případě nutnosti lze dronu nastavit alternativní místa bezpečného přistání.

Rozměry jsou 1590×1900×947 mm, ve složeném stavu má 1115×760×1027 mm. Zajímavostí je i možnost navijáku s 20metrovým lanem a spouštěním rychlostí 0,8 m/s. Nepůjde o levnou "hračku", dron má totiž včetně setu 6 baterií, nabíječky, navijáku a dálkových ovladačů vyjít na 42.000 USD, což znamená přes milion Kč.