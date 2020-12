Dle Sony jsou hry pro jednoho stále oblíbenější než multiplayer

Je to vcelku jednoduchá rovnice. Hry pro multiplayer mohou být zvláště v rámci live service mnohem výdělečnější než hry s kampaní či příběhem pro jednoho hráče, nehledě na to, že kvalitní příběh také stojí úsilí, čas a peníze. Zkuste pak také z hráčů ve hře pro jednoho tahat mikrotransakce za nový skin pro jeho zbraň či oblečení pro postavu. To lze v takových hrách samozřejmě nabízet také, ale kdo by o to mohl mít zájem, když svým zlatým koltem nemůže oslňovat jiné lidi přímo ve hře? A pokud jde o placený postup, neboli systém Pay to Win (P2W), pak ten už je ve hrách pro jednoho rovnou zcela nesmyslný konstrukt, který může nahradit leda Pay to Play (P2P) jako "výsada" mobilních a webových her.

Zkrátka a dobře, ve hrách navržených pro soutěžení více hráčů přes Internet mají herní společnosti mnohem více možností, jak vydělat nad rámec samotného prodeje kopií, takže obavy o osud her pro jednoho byly zcela namístě. Nyní se ale ukazuje, že trh s různými multiplayerovými žánry jako battle royale je už přesycen a rozparcelován, takže je velice obtížné se na něm uchytit, což platí i pro live service, kde zárukou není ani zasazení do světa Avengers.

Ostatně za pár dní tu máme očekávaný Cyberpunk 2077, čistě singleplayerový titul, který dokazuje, že podobným hrám ještě zdaleka není odzvoněno, jak někteří tvrdili dříve. Nyní se ozývá také společnost Sony s vlastní statistikou, dle níž hráči na konzolích PlayStation stráví nejvíce času hraním her pro jednoho. Smrt multiplayeru je tak spíše přáním některých nejmenovaných společností, které dejme tomu vlastní práva na univerzum Hvězdných válek a pro ně je takové přání otcem myšlenky, již se snaží vnutit jiným.

Samotné Sony má ostatně na své platformě řadu úspěšných titulů pro jednoho hráče, které v poslední době zazářily. Jde například o God of War, Spider-man či Horizon: Zero Dawn. A zvláště první dva jmenované se prodaly ve více než 20 milionech kopií.

Pro ty, kterým multiplayer nic neříká, jde tak o dobrou zprávu, neboť Sony jistě takové statistiky může zohlednit v rámci svých studií a můžeme trošku rozptýlit obavy o to, co přinese už proklamované zdražování vývoje next-gen her. To samozřejmě bude zvýšení jejich cen, ale byly tu i obavy o to, jakými dalšími způsoby si herní firmy budou chtít přilepšit.

