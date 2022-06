Do Ruska a Běloruska budou Tchaj-wanci dodávat nanejvýš 25MHz čipy

Pokud jde o tchaj-wanské výrobce čipů, pak máme na mysli především společnost TSMC a vedle ní je tu ještě méně významná UMC. Nyní jde ovšem o opatření, které dle Digitimes pochází z tchaj-wanského Ministerstva hospodářství, které už vydalo seznam produktů, jejichž vývoz do Ruska a Běloruska je zakázán. Nejde tu pouze o čipy, ale také o zařízení pro jejich výrobu a všemožné produkty, zvláště z oblasti hi-tech. Nutno poznamenat, že pokud jde třeba o stroje pro výrobu čipů od amerických, britských či evropských firem, jejich vývoz do Ruska a Běloruska tu byl zakázán již dříve.

Obecně pak platí, že Tchaj-wan zakázal do Ruska a Běloruska vývoz zboží, které spadá do kategorie 3 až 9 dle Wassenaarského ujednání. Konkrétně tak jde o elektroniku, počítače, telekomunikační a bezpečnostní zařízení, senzory a lasery, navigace a avionika, námořní a letecká technika a pohonné jednotky.



Ministerstvo hospodářství Tchaj-wanu si pak samo stanovilo, že do Ruska a Běloruska nemohou být vyvezeny čipy určené pro provoz na taktu 25 MHz či vyšším a také takové, které dosahují výkonu 5 a více gigaFLOPS. Nebylo sice určeno, v čem se to bude měřit, nicméně tu jsou i další omezení: čipy nemohou mít ALU širší než 32 bitů, externí rozhraní pro přenos dat rychlostí přes 2,5 MB/s, pouzdro s více než 144 piny a dobu zpoždění hradla pod 0,4 ns.

Z Tchaj-wanu už ruské a běloruské firmy nedostanou ani žádné litografické skenery, elektronové mikroskopy, jakož i žádnou jinou výbavu použitelnou pro výrobu čipů. Dle ruského serveru RBC přitom už společnost MCST vyrábějící procesory Elbrus jedná s ruským výrobcem čipů Mikron o případné výrobě. To by ovšem znamenalo, že firma MCST učiní z hlediska výrobní technologie hned několik kroků zpět, neboť u TSMC měla dříve k dispozici 16nm proces, zatímco Mikron může nabídnout přinejlepším 90nm technologii , která navíc musí být teprve řádně zprovozněna. A to by možná ani nemuselo dopadnout vzhledem k tomu, že Rusko ztrácí přístup k potřebným technologiím.