Dodavatel křemíkových waferů má rozprodáno až do roku 2026

Japonské firmy mají lví podíl na výrobě waferů, které dále zpracovávají dobře známé firmy jako TSMC, Intel, Samsung, Global Foundries a řada dalších. Pro ně jsou tak surové wafery naprosto nezbytný základ, na němž tvoří své čipy, čili bez výrobků firmy Sumco se neobejdou. Ta je aktuálně s podílem cca 22 procent druhým největším výrobcem křemíkových waferů na světě, přičemž první je s necelými 30 procenty opět japonská společnost Shin-Etsu a na třetím místě je tchaj-wanská firma GlobalWafers.

My se není přitom dozvídáme, že Sumco má svou veškerou produkci zamluvenou až do roku 2026, což přináší otázku, zda budou vůbec celosvětové dodávky waferů schopny kopírovat zvýšenou poptávku, která nutně přijde po zprovoznění nových továren, jež se právě staví.

Jde tu v případě firmy Sumco konkrétně o 300mm wafery, které jsou na příští čtyři roky už zamluveny, přičemž to se už netýká 200mm a 150mm waferů. To ovšem jen proto, že Sumco na tyto velikosti nepřijímá dlouhodobé objednávky, ale očekává, že poptávka po nich bude vyšší než nabídka v průběhu několika příštích let.

Dále jsme se dozvěděli, že už v předchozím roce vzrostla cena křemíkových waferů o 10 procent a v průběhu příštích třech let nastane další jejich zdražování. To bude mít pochopitelně lavinový efekt, který se může promítnout až do ceny výsledných produktů prodávaných na trhu.

Mohli bychom se tak ptát, proč Sumco nerozšíří své výrobní kapacity, když má výhled na to, že nabídka nebude stačit poptávce. Firma ale v informacích pro investory sdělila, že aktuálně to prostě nemůže provést, ale podrobnosti jsme se nedozvěděli. Nemáme také k dispozici ucelený obrázek o tom, jak to vypadá na trhu s wafery celkově a co mohou výrobci čipů očekávat.

Nakonec stejně nezbyde než si počkat na to, zda začne nedostatek čipů ještě letos skutečně polevovat, aby v průběhu příštího roku zcela zmizel, anebo jsou i tyto předpovědi mylné a ve skutečnosti bude čipů nedostatek ještě mnohem déle.



