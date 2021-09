Dodavatelům firem Intel či NVIDIA v Číně jsou přerušovány dodávky elektřiny

Čínský prezident Si Ťin-pching minulý týden před Valným shromážděním OSN prohlásil, že jeho země už nepostaví žádnou další uhelnou elektrárnu, začne využívat jiné čistší zdroje a do roku 2060 bude uhlíkově neutrální. Nicméně dnes Čína vyrábí necelé dvě třetiny elektřiny právě v uhelných elektrárnách a potýká se s růstem jejích cen.

Aby byly ceny drženy na uzdě a společně s nimi i emise, čínská vláda začala požadovat, aby zvláště provinci Ťiang-su, Če-ťiang a Kuang-tung, kde se nachází mnohé průmyslové komplexy, snížily svou celkovou spotřebu. Místní vlády ale mají v podstatě jedinou možnost, jak toho docílit, a to prostě na několik dní v měsíci přerušit klíčovým odběratelům dodávky, jak uvádí Nikkei Asia

Tím se pochopitelně spotřeba omezí, a to se týká nejen elektrické energie, ale i surovin, atp. Nicméně to můžeme považovat za velice drastická opatření, která mohou v některých továrnách napáchat velké škody, zvláště pokud se od energie odstřihne výroba čipů nebo jiné provozy, které typicky fungují nepřetržitě. Ale dozvídáme se, že takovýchto provozů se odstávky týkat nebudou, neboť by byly pochopitelně zničující. Jde tu především o provozy firem TSMC či UMC.

Ovšem i tak můžeme počítat s dopadem na již tak dost napjatý trh s počítači, elektronikou, automobily, atd. Zvláště pak se mohou obávat výše zmíněné společnosti Intel, NVIDIA, Apple, Qualcomm a Tesla, které mají v daných provinciích své dodavatele.

Jde tu konkrétně o řadu firem sloužícím tchaj-wanským podnikům coby outsourcované SAT (semiconductor assembly and test), které zpracovávají dodávané wafery s čipy. Takové se nachází hlavně v provincii Ťiang-su a před několika dny musely přerušit svou výrobu, kterou se mohou pokusit dohnat v rámci nočních směn.

Je to například firma Chang Wah Technology zabývající se dodávkami materiálů pro pouzdření čipů, která musela zastavit výrobu od 26. září do konce měsíce. To samé platí pro Eson Precision Engineering, dodavatele firem Apple a Tesla, který plánuje výpadek nahradit v říjnu v nočních směnách či o svátcích. Unimicron Technology vyrábějící PCB také musel v Ťiang-su přerušit výrobu, ale tato firma má možnost navýšit produkci v jiných továrnách, jichž se přerušení dodávek energie netýká. A pak tu máme známý Foxconn, který musel ve čtyřech továrnách přerušit výrobu během uplynulého pondělí a Pegatron, další známý dodavatel firmy Apple, zatím výrobu nikde zastavit nemusel. Právě Pegatron ale dal vědět, že kdyby na to přišlo, má připraveny dieselové agregáty, které může použít, zatímco mnohé čínské firmy prý v minulých letech své záložní zdroje odinstalovaly.

