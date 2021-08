Dodávky GeForce RTX 3060 a 3060 Ti mají v září prudce klesnout

Grafické karty RTX 3060 a RTX 3060 Ti jsou u nás vcelku snadno dostupné, zákazník jen nesmí být moc vybíravý a především musí akceptovat cenu, která s doporučenou částkou nemá moc společného. Pokud jde o výběr mezi těmito dvěma modely, pak právě s přihlédnutím k dnešním cenám je jasný: RTX 3060 se nevyplatí, pokud ji neseženeme za opravdu mnohem nižší cenu než 20.000 Kč. Za tuto částku je totiž k dostání už verze Ti, která je výrazně výkonnější a tento rozdíl ve výkonu je zpravidla vyšší než cenový rozdíl.

Ovšem pokud je snad někdo ochoten za karty tohoto kalibru platit kolem dvaceti tisíc a už se pomalu rozhoduje o konkrétním modelu, měl by si asi pospíšit, neboť dle ITHome a čínských fór pro AIB partnery NVIDIE půjdou v září dodávky karet dolů zhruba o polovinu. To má sice trvat snad jen do konce září, ale vzhledem k dnešní situaci můžeme jednoznačně počítat s citelným výpadkem, který může mít vedle dostupnosti značný vliv i na ceny.