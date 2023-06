Dokonce i Google varuje zaměstnance před používáním chatbotů

Chatboti mění svět a mohou přinést velké změny do fungování mnoha zaměstnání. To ale současně může přinášet nemalá rizika. Vedle prezentace fakticky nesprávných informací to může být i únik citlivých dat. Právě to stálo za dubnovým zákazem využívání systému Google. Ta sice sama vyvíjí systém umělé inteligence a chatbota Google Bard, nicméně využívání těchto systémů obecně nedoporučuje včetně svého vlastního. mění svět a mohou přinést velké změny do fungování mnoha zaměstnání. To ale současně může přinášet nemalá rizika. Vedle prezentace fakticky nesprávných informací to může být i únik citlivých dat. Právě to stálo za dubnovým zákazem využívání systému ChatGPT společností Samsung , kdy se zjistilo, že sem zaměstnanci vkládali citlivá data, která se pak mohla objevovat jiným osobám. Stejný důvod nyní prezentuje i společnost. Ta sice sama vyvíjí systém umělé inteligence a chatbota, nicméně využívání těchto systémů obecně nedoporučuje včetně svého vlastního.

Využívání chatbotů není v případě Googlu výslovně zakázáno, společnost ale varuje své zaměstnance před tím, aby do systémů zadávali citlivé a tajné informace. Zejména interní data o fungování společnosti a projektech by se v těchto systémech neměla vůbec objevovat. Data, která jsou zadána do chatbotů, jsou totiž zpravidla využívána k jejich dalšímu trénování. Ostatně i FAQ pro samotného Barda uvádí, že při interakci s Bardem Google shromažďuje konverzace, lokaci, zpětnou vazbu od uživatelů a informace o používání k dalšímu vylepšování a vývoji produktů Googlu, jeho služeb a technologií strojového učení. Části konverzací si Google nechává až po dobu 3 let a něco podobného o ponechávání si konverzací pro další trénování systému má i OpenAI a jeho ChatGPT. Další varování ze strany Googlu je i ohledně zdrojových kódů, které chatboti napíšou. Zde výrazně doporučuje, aby je inženýři přímo nepoužívali.