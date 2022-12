Dokumenty Intelu potvrzují LGA 1851 pro Meteor Lake a podporu LPDDR5X-7500

Na procesory Intel Meteor Lake si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ostatně se sotva představili první zástupci 13. generace Raptor Lake. 14. generace procesorů Core má v desktopové variantě Meteor Lake-S přejít opět na novou patici a z LGA 1700 se dostane na LGA 1851, přibyde tak dalších 151 pinů. Samotné rozměry ale budou stejné a nadále tak půjde o 45×37,5 mm. Otázkou nyní je, k čemu všemu zde budou tyto piny navíc. Také jsme zjistili, že se v mobilní sféře dostane na podporu pamětí LPDR5X-7500. Další generace mobilníh Arrow Lake by měla umožňovat použití dokonce LPDDR5X-8400 a DDR5 UDIMM. U desktopových variant Meteor Lake-S zatím není nejvyšší podporovaná frekvence pro DDR5 známa.



Další informací, která stále koluje zákulisím, je to, že v nabídce této řady prozatím nefiguruje žádné Core i9. Prozatím se v desktopu hovoří max. o 22jádrových procesorech s konfigurací 6 P-Core a 16 E-Core, tedy 22 jádrech a 28 vláknech. Tyto modely mají mít integrované GPU se 4 Xe jádry, tedy s 64 EU a 512 ALU jednotkami, a to s TDP na úrovni 35 W, 65 W i 125 W. Víme přitom, že mobilní varianty Meteor Lake by měly být k dispozici i ve variantách s 8 Xe jádry (128 EU, 1024 ALU). Dále se počítá i s desktopovými Meteor Lake-S s menším počtem úsporných jader, tedy v konfiguraci 6P+8E. I zde mají mít tGPU se 4 Xe jádry, ohledně TDP se pak počítá se 35W a 65W modely. Procesory budou vyráběny procesem Intel 4.