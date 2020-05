Donald Trump útočí zpět, podepsal výkonné nařízení proti sociálním sítím

Americký prezident Donald Trump si nenechá jen tak něco líbit a jeho poslední rozepře s Twitterem skončila více než bleskurychlým vytvořením nového výkonného nařízení. To nevyžaduje schválení Kongresem a obvykle se užívá v naléhavých případech. Celý problém vznikl tím, že jeden z tweetů prezidenta ohledně voleb pomocí zasílání volebních lístků byl označen za zavádějící a sociální síť Twitter si dovolila předložit odkazy na články, které říkaly opak toho, co Trump. To prezidenta pochopitelně rozčílilo a vzápětí slíbil, že to tak nenechá. Dle jeho slov se Twitter nemá co míchat do voleb a ovlivňovat je. Do dvou dní tak bylo na stole podepsané výkonné nařízení, které útočí na sociální sítě a může jim značně ztížit život.



Dle dosavadního zákona nejsou webové stránky odpovědné za to, co uživatelé napíší nebo nahrají na servery. Sociální sítě jsou takto považovány za diskuzní fóra a mají právo, pokud to odporuje jejich podmínkám (ToS - Terms of Service), blokovat pro ně nevhodný obsah. Tato imunita v podstatě povoluje cenzuru, pokud je ve stanovách diskuzního fóra nebo sociální sítě. Trump však prosazuje, že tato imunita nemá platit v případě, že webová stránka smaže něco, co neodporuje jejím stanovám ToS.

Co se ale primárně týká nedávného problému je to, že dle nového nařízení webová stránka nemá co editovat příspěvky třeba zobrazením varování upozorňujícím na zavádějící příspěvek. V takovém případě se dle Trumpa síť nestaví do role diskuzního fóra, ale zpravodajských médií a vydavatelů, přičemž pak už pro ně platí úplně jiná pravidla ohledně zodpovědnosti za zveřejněný obsah a možnosti cenzury. Nařízení také zpravomocňuje Federal Communications Commission (FCC), aby posuzovala, které blokování bylo v souladu s podmínkami webů a které už v nich nenašlo oporu, tedy bylo neoprávněné.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

Připomeňme, že krátce po vzniku prvního sporu Twitter označil jeden z dalších Trumpových příspěvků rovnou za propagující násilí. Byl tedy skryt kvůli tomu, že odporuje podmínkám Twitteru. Ten ho však navzdory porušení podmínek použití služby nechal na síti, ale zobrazit ho je možné jen na vyžádání, přičemž k němu byla přidána hláška, že v rámci veřejného zájmu nechává tweet přístupný veřejnosti.



