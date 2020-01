Doom Eternal a novinky enginu id Tech 7, ray tracing nastoupí později

Doom Eternal přijde pro PC, PlayStation 4, Xbox One a Google Stadia 20. března a my se můžeme těšit na mnohá technologická vylepšení v rámci enginu id Tech 7. Executive Producer Marty Stratton z vývojářského týmu nám pak prozradil, co nám nový engine rámcově nabídne, a to právě ve spojení s novým Doomem. Budou to heslovitě větší úrovně, vylepšená fyzika a možnost ničit své okolí a také byl už zcela opuštěn systém Megatextures.

Marty Stratton slíbil celkově dvakrát větší svět i úrovně oproti Doomu z roku 2016 a spadat mezi ně bude vedle pekla na Zemi také původní svět Sentinelů, jejž se předchozí díl pouze letmo dotkl a byl především o Marsu a samotném peklu. To ale není vše, bude tu také i arktická sektářská základna i návštěva nebe, jakož i návrat do pekla.

Cupovat na kousky budeme moci jako obvykle samotné démony, přičemž příslušný systém Destructible Demon byl vylepšen a dále mají naše zbraně být schopny ničit i okolí. Odklon od systému Megatextures zase zajistí celkově vyšší kvalitu textur a možnost ve větší míře používat instance geometry, čili renderování více objektů ve scéně s použitím stejných modelů a také to samé s ohledem na textury. Předchozí tituly založené na id Tech tak mohly být kritizovány, že mají poněkud rozmazané textury, což už ale nemá platit pro id Tech 7, tak uvidíme.

Co ale nemáme očekávat hned v první verzi hry, je naopak podpora ray tracingu, která dorazí až někdy později a i na tom je vidět, že ray tracing prostě stále ještě nepatří mezi priority herních vývojářů. Stratton ale slíbil, že vývojáři mají více nápadů, jak ray tracing využít nad rámec obvyklého globálního/real time osvětlení, odrazů a stínů. Snad tím nemyslí jen lámání světla, ale to můžeme zařadit do stejné skupiny jako odrazy. Může jít třeba o vylepšení audia, které dokáže pro simulaci šíření zvuků ray tracing také velice dobře využít.

Dozvídáme se ale, že vývojáři v id Software jsou z ray tracingu nadšeni a chtějí na něm pracovat, aby jednak zajistili lepší hru pro samotné hráče, ale také aby si mohli sami usnadnit práci.

Později také nastoupí port pro Nintendo Switch, který stejně jako port předchozího Doomu zajistí lidé z Panic Button. To ovšem neznamená, že Doom Eternal bude celkově nenáročný na hardware, naopak má být schopen zaměstnat i hi-end PC.



