Doom Eternal bude moci běžet i na 1000 FPS

V březnu budou potěšení především příznivci 3D stříleček, neboť se dočkají jednak nového Doomu a pak i vymodleného pokračování série Half-Life, i když pouze pro VR headsety. Billy Kahn ale měl co říci právě o nové verzi enginu id Tech, čili id Tech 7, který se uplatní ve hře Doom Eternal. Co nabídne oproti id Tech 6 z Doomu představeného před čtyřmi lety?

Nový id Tech 7 umožní i to, aby hra mohla běžet se snímkovací frekvencí 1000 FPS, což je ovšem dnes jen teoretická hranice. Jednak neexistuje monitor, který by dokázal zvládnout vykreslit takový příval snímků za sekundu a pak na to nebude stačit ani výkon dnešních PC. Samotný Kahn uvedl, že s nejvýkonnějším strojem, který mají vývojáři k dispozici, dokázal Doom Eternal běžet "jen" při cca 400 FPS. Nicméně i tak je to pokrok oproti id Tech 6, jehož strop je na 250 FPS a to už je hranice, na kterou si dnešní monitory dokáží sáhnout.

Dále se dozvídáme, že pokročil vývoj ohledně schopnosti lépe využít schopnosti vícejádrových procesorů, ostatně v roce 2016, kdy se objevil restartovaný Doom, jsme si ještě mohli nechat jen zdát o 16jádrových procesorech za dvacet tisíc nebo 8jádrových i za tři-čtyři tisíce (Ryzen 7 1700). Vývoj za tu dobu byl překotný na rozdíl od roků před uvedením Doomu, takže je dobře, že jej v id Software reflektovali.

Kahn tak udává, že v rámci id Tech 6 už mohly procesy běžet paralelně, ale ne zcela efektivně, takže leckdy na sebe čekaly a nedokázaly efektivně využívat více jader, což nyní bylo napraveno. Právě díky tomu má být na Doom Eternal velice znatelné, když použijeme výkonný procesor s více jádry, takže uvidíme, třeba v této hře najdeme nový benchmark, který ukáže, jak může hra škálovat s výkonem procesoru.

Vedle toho id Tech 7 umožnil hru přizpůsobit jak možnostem hlavní dvojice konzolí od Sony a Microsoftu, ale také na konzoli Nintendo Switch máme očekávat plynulou i detailní grafiku. Zvláště toto bylo vypíchnuto a uživatelé konzole Switch se prý mohou skutečně těšit na kvalitní technické provedení. Nicméně budou si také muset počkat, protože Doom Eternal vyjde 20. března nejdříve na PC, PS4, Xbox One a Stadia. Port pro Switch bude k dispozici až někdy později.

