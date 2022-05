Doplněk VR headsetu umí regulovat přísun kyslíku: waterboarding pro všechny!

Jedná se konkrétně o AirRes Mask , kterou ve videu či na obrázcích vidíme v kombinaci s headsetem Oculus (Facebook/Meta) Quest 2 a evidentně nejde o zrovna elegantní řešení, jaké bychom hledali v nabídce obchodů, což ostatně platí i pro celkový účel této masky.

Zařízení vytvořil Markus Tatzgern z rakouské univerzity v Salcburku, přičemž jde vcelku o prosté zařízení, které obsahuje jen řízený ventil ovládající objem vzduchu, který můžeme vdechovat. Krom toho je tu i senzor pro monitorování našeho dechu, což je vše připojeno na pevné masce kryjící ústa i nos. Nabízí se tu tak dvě jednoduché otázky, a sice proč a k čemu?

Krom očividné možnosti simulovat mučení, ať už s jakýmkoliv podtextem (budou i latexové verze?), je nasnadě trénink různých profesionálů. Mohou to být hasiči, kteří se ocitnou ve virtuální místnosti plné plamenů či prostě všichni ti, kteří se mohou při své práci setkat s omezeným přístupem kyslíku a potřebují si vyzkoušet, jaké to je snažit se při tom myslet a jednat. To mohou být třeba letušky, piloti nebo rovnou astronauti.

Autoři připravili také demo, v nichž bude účastník pobíhat po hořící místnosti s úkolem uhasit ohniska požáru a odměnou mu pak bude neregulovaný přísun vzduchu. Krom toho je tu také úniková místnost založená na stejném principu, jen s odlišnými úkoly. Maska ale může v takových případech posloužit i jako ovladač, a to když dostaneme za úkol třeba sfouknout svíčky na dortu, pohánět malé lodičky s plachtami nebo střílet do terče pomocí virtuální foukačky, což už je vpravdě zajímavější než dušení. Odpor ventilu tak může fungovat také na opačnou stranu, zvláště když budeme například nafukovat virtuální balónky.