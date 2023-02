Doporučené PC sestavy: únor 2023

Začneme zde obecnými komentáři k jednotlivým komponentám, které se týkají aktuální situace na trhu. V další kapitole se podíváme na konkrétní tipy v oblasti malých kompaktních počítačů, které dnes už dokáží poskytnout takový výkon a funkce, že jsme se rozhodli nadále nepokračovat se samostatnou sestavou OFFICE. Naše doporučení se tak budou týkat sestav HOME, GAME a TOP. A v závěrečné kapitole se podíváme na klávesnice a myši. Na úvod také můžeme uvést, že nepatříme mezi příznivce speciálních verzí komponent, které za vyšší cenu nenabízí nic jiného než jen RGB osvětlení (kam patří třeba i operační pamětí nebo napájecí zdroje).

Procesory

Aktuálním standardem jsou procesory s 6 nebo 8 fyzickými jádry, případně 12jádrové nebo 16jádrové modely pro uživatele, kteří takového množství dokáží využít. Oba výrobci mají teď jinou strategii, jak přistupují k vícejádrovým procesorům. U AMD jde o uskupení stejně výkonných jader, zatímco Intel se vydal cestou hybridní architektury kombinující různě výkonná jádra P-Cores (P značí Performance, tedy výkon) s méně výkonnými E-Cores (E značí Efficient, tedy efektivitu). Obecně lze říci, že v posledních několika málo letech se v oblasti procesorů neustále něco děje poté, co AMD uvedlo na trh své Ryzeny. Máme tu teď výrazně větší výkonnostní nárůsty mezi jednotlivými generacemi, než jak tomu bylo např. před 10 lety, kdy měl Intel na trhu s výkonnými procesory naprostou dominanci, takže jej nic nenutilo k výraznějšímu vylepšování jeho nabídky.

V otázce volby platformy sice aktuální generace od Intelu s procesory s kódovým označením Raptor Lake pro LGA1700 dokáže v některých případech nabídnout i o něco vyšší výkon než aktuální řada procesorů AMD Ryzen 7000 pro AM5, jenže jsou tu dva aspekty, které mluví v neprospěch Raptor Lake: Příliš vysoká spotřeba , která převyšuje spotřebu procesorů od AMD z řady Ryzen 7000 v mnohem větší míře, než co by odpovídalo výkonnostním rozdílům, které mohou nastat.

, která převyšuje spotřebu procesorů od AMD z řady Ryzen 7000 v mnohem větší míře, než co by odpovídalo výkonnostním rozdílům, které mohou nastat. Krátká životnost socketu LGA1700, jelikož příští generace procesorů od Intelu už bude využívat nový socket. Takže pokud byste si teď koupili v rámci nové sestavy základní desku pro aktuální generaci procesorů od Intelu, pro tu další generaci by už nešla využít. U AMD je to naopak, jelikož tam aktuální socket AM5 představuje jeho první nasazení, takže do dnes pořízené základní desky půjde později umístit i zástupce (několika) dalších novějších generací, což je nezpochybnitelné plus. V aktuální situaci jsme se proto rozhodli v rámci stavby nové sestavy teď doporučit jen komponenty pro AMD AM5. Až Intel uvede nové výkonné procesory, které budou umět lépe nakládat s elektrickou energií a nebudou jí zbytečně plýtvat kvůli méně pokročilému výrobnímu procesu, třeba je do našeho článku opět zahrneme, ale teď pro to není důvod. Tím spíše, když už hned další generace procesorů Intelu v pořadí (které by mohly třeba pracovat efektivněji) bude vyžadovat zcela nové základní desky.

Chlazení

V pasivní části se toho už moc nemění a pokud jde o lopatky ventilátorů, v této oblasti se už výrobci taky nepředhání v jejich zpracování. Rozhodně dnes ale neplatí, že výkonné chlazení už není potřeba řešit, jelikož s tím, jak se AMD a Intel předhání ve výkonu svých nejnovějších procesorových generací, opět narostla jejich spotřeba a také výdej tepla. Pro desktopový hi-end (AMD i Intel) se tak opět nevyplatí na chlazení příliš šetřit, pokud chcete, aby procesory pracovaly optimálním způsobem (tzn. aby běžely na co nejvyšších boost frekvencích a pokud možno co nejdéle).



V oblasti chlazení počítačových skříní dnes v drtivé většině případů už stačí základní výbava, tedy ventilátory, které ke skříni dostaneme. A pokud máte pocit, že ne, dokupte si nějaký navíc, nebo rovnou set(y) kompaktního vodního chlazení, což je trend posledních let, že namísto tvorby vlastních vodních okruhů se koupí kompaktní vodník pro CPU, k tomu případně samostatný kompaktní vodník pro grafickou kartu a výsledkem pak je nejen velmi tichý provoz celého počítače, ale také nízké provozní teploty, což může pomoci zvýšit jeho výkon díky tomu, že budou CPU a GPU po delší dobu pracovat na vyšších Boost frekvencích, než jak by tomu třeba bylo při využití méně výkonného vzduchového chlazení.

Operační paměti

U operačních pamětí vždy platilo pravidlo: lepší je více paměti, přestože pomalejší. Tedy v případě běžné kancelářské činnosti. S nástupem SSD a integrovaných grafických čipů do procesorů to už platit nemusí. Pokud chcete využívat grafický čip v procesoru, je dobré dbát na to, aby operační paměť DDR4 měla alespoň 3200 MHz (čím rychlejší, tím lepší). I procesory Ryzen dokáží rychlé paměti velice dobře zužitkovat a samotné AMD doporučuje využívat co nejrychlejší moduly (ty nejrychlejší jsou ale zase velice drahé).

U nejnovější platformy AMD (AM5, procesory Ryzen 7000) budete potřebovat nejnovější paměti DDR5, u kterých z hlediska výhodného poměru ceny a výkonu doporučujeme frekvencí aspoň 6000 MHz s časováním maximálně CL36 (u časování platí, že čím nižší hodnota, tím lépe). U nejnovější platformy Intelu (LGA1700, řady procesorů Core 12xxx a 13xxx) to záleží na základní desce, zda bude umožňovat využití pamětí DDR4 nebo DDR5. Dále je dobré pamatovat na to, že vliv frekvence a především časování pamětí na výkon je obecně mnohem větší u platformy AMD než u platformy Intelu.

Rozšíření SSD také umožnilo výrazné zrychlení načítání dat a menší operační paměť tak už nemusí tolik vadit jako dříve. Přesto ale už i na běžnou kancelářskou práci a dnešní hry doporučujeme aspoň 16 GB. Pro náročnější hry/programy, nebo pokud často pracujete s větším množstvím programů spuštěných naráz, zvolte už rovnou 32 GB.

SSD

Slot M.2 pro SSD v podobě malé úzké kartičky dnes už mají i ty nejlevnější modely nových základních desek, přičemž cena SSD pro M.2 klesla na takovou úroveň (modely s kapacitou 256 GB začínají už na ceně kolem 450 Kč, 500GB modely kolem 700 Kč), že ani do těch nejlevnějších nových PC už není důvod namísto něj kupovat rozměrově větší 2,5" SSD pro starší (a dnes už i typicky výrazně pomalejší) rozhraní SATA, které by bylo navíc nutné samostatně umisťovat někam do konstrukce skříně a vést k němu napájecí a datový kabel.

HDD