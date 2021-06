Dostupnost GeForce se zlepšuje, ceny zatím pokračují v poklesu

Donedávna jsme museli mít štěstí, abychom sehnali vůbec nějakou kartu, která by byla v obchodě k dispozici skladem. Poté se začala situace zlepšovat, ale pouze z hlediska dostupnosti, neboť sem tam skladové karty RTX 3070 za 50 tisíc či RTX 3080 za 70 tisíc se pochopitelně nedají označit za dobrou nabídku. Nyní již ale můžeme v hned několika obchodech narazit na karty jako MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G, Zotac GeForce RTX 3060 GAMING AMP a podobné. Jde tak zatím o slabší karty, zatímco v případě RTX 3070 a 3080 se situace moc nezměnila, ale sehnat se dají nové RTX 3080 Ti, a to za ceny kolem 60 tisíc korun s daní.

Je zřejmé, že poklesu cen v obchodě musí předcházet výrazné zlepšení dostupnosti karet, aby už nešlo o vzácně dostupné zboží a ceny u nás teprve začínají reagovat. Čili 25 tisíc či někde i pod 20 tisíc korun za RTX 3060 je sice lepší cena než dříve, ale stále jde o příliš vysokou částku, za niž se na začátku roku prodávaly karty RTX 3080 (25 tisíc) a i to nám tehdy připadalo moc.

ceny karet NVIDIA a AMD u velkých německých prodejců ve vztahu k MSRP

Server 3dcenter.org sledující vývoj cen v německých obchodech také potvrzuje, že ceny začínají klesat, ovšem to v posledních týdnech neplatí pro Radeony, jejichž ceny naopak mírně stouply. GeForce RTX 3000 ale pokračují v sestupu, ovšem i tak jsou nyní v průměru na 190 procentech doporučené ceny.

Právě to je spojeno s tím, že dostupnost karet GeForce se obecně prudce zlepšila a zatím to skutečně vypadá, že to nejhorší máme za sebou. Na druhou stranu to samozřejmě neznamená, že nyní už to budou jen samá pozitiva a sociální jistoty. Nedostatek na trhu s čipy stále trvá, hráči jsou vyhladovělí, pokud tedy své čekání nevzdali a neakceptovali vyšší ceny, takže prostor pro další zlevňování tu jistě může být, ale na dosavadní tempo poklesu cen karet GeForce, jaké ukazují na 3dcenter.org, nelze vůbec spoléhat. Ostatně to nám velice názorně ukazuje právě vývoj cen Radeonů.

Klíčová je ovšem právě dostupnost a v tomto ohledu je AMD pozitivní, když sděluje, že ta by se měla v druhé polovině roku výrazně zlepšit. Pokud tak zlepšení nastane, nepřijde hned a v případě NVIDIE jde aktuálně i o zájem těžařů a dopad nástupu karet LHR a akcelerátorů CMP HX, což se už zřejmě začíná odrážet na dostupnosti karet na běžném trhu.

