Dron DJI Avata přináší nezvyklý design, brýle Goggles 2 a 1/1,7" senzor

Do nabídky dronů DJI se nově dostává model Avata. Má zajímavý kompaktní design s chráněnými lopatkami a můžete ho ovládat pomocí VR headsetu (jde tedy o FPV dron) a 3D ovladače do ruky. Máme zde několik systémů pro vyhýbání se překážkám a navigaci v prostoru, nechybí tak infračervené senzory i klasický vizuální systém směrem dolů. I pokud dron nabourá, díky nárazníkům by se mu nemělo nic stát a dále může pokračovat v letu. Pokud náhodou spadne "vzhůru nohama", sám se dokáže zvednout ze země a otočit do správné polohy. Dron pak nabídne tři různé letové režimy Normal, Manual a Sport.



Normal využívá satelitní navigaci i vizuální polohovací systém a snaží se, aby dron do ničeho nenaboural. Naproti tomu Manual dává pilotovi mnohem větší svobodu a je dostupný pouze s DJI PFV Remote Controller 2. Sport je jakýmsi mixem mezi oběma, obsahuje tak bezpečnostní prvky z Normalu, ale podporuje také dynamičtější pohyby možné v režimu Manual. Slouží tak také jako bezpečnější výukový režim pro piloty. DJI současně uvedlo nové lehčí brýle pro virtuální realitu Goggles 2. Máme zde 0,49" micro-OLED obrazovky s nastavitelnou dioptrickou korekcí. Zvládá bezdrátový přenos videa ve Full HD 1080p při 100 fps s latencí 30 ms. Využito je kódování H.265, maximální bitrate může být 50 Mbps a nejdelší přenosová vzdálenost je 10 km.

Dron má rozměry 180×180×80 mm, je tedy maličký a váží jen 410 gramů. Max. rychlost stoupání i klesání je 6 m/s, letová rychlost může být 8 m/s (Normal), 14 m/s (Sport) a až 27 m/s (Manual). Přepočteno na km/h je to 29, 50, resp. 97 km/h. Zvládne odolat větru max. o rychlosti 10,7 m/s (38,5 km/h). Na jedno nabití akumulátoru (14,76V, 2420mAh) typu LiNiMnCoO2 může být ve vzduchu 18 minut.

Pokud jde o kameru, máme tu 1/1,7" snímač CMOS s rozlišením 48 MPx. Objektiv má 155° úhel záběru (přepočtená ohnisková vzdálenost 12,7 mm), světelnost F2,8 a je pevně hyperfokálně zaostřen od 60 cm do nekonečna. Citlivosti mohou být od ISO 100 do 6400, v manuálním režimu až ISO 25600. Expoziční časy mohou být 1/8000 až 1/50 sekundy. Video zvládá natáčet ve 4K do 60 fps, ve 2.7K a Full HD pak i při 120 fps a maximálním datovém toku 150 Mbps. Potěší barevný režim D-Cinelike.

Data lze ukládat do 20GB interní paměti nebo na microSD kartu (až 256 GB). V základní verzi stojí dron 579 EUR (14 tisíc Kč), ve verzi Fly Smart s brýlemi vyjde na 1149 EUR (28 tisíc Kč), Pro-View vyjde na 1429 EUR (35 tisíc Kč).