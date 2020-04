Dron DJI Mavic Air 2 přináší H.265, 4K60p i delší výdrž

Společnost DJI významně vylepšila svůj spotřebitelský dron Mavic Air 2. Ten se totiž dočkal vylepšení snad na všech frontách. Mnohé potěší zejména delší výdrž, kdy díky LiPo3S akumulátoru (11,55V/3500 mAh, tedy 40,42 Wh) vydrží ve vzduchu po dobu 34 minut. Tento akumulátor váží 198 gramů a lze využít 38W nabíjení. Bez pohybu vydrží ve vzduchu 33 minut, proletí pak nanejvýš vzdálenost 18,3 km. Rychlost stoupání může dosahovat až 4 m/s, klesání do 3 ms (resp. 5 m/s v S Mode) a letová rychlost dopředu pak může dosáhnout maximálně 19 m/s (v jiných režimech než S Mode je to méně).

Největších vylepšení se dočkala kamerka. Ta má nyní větší 1/2" CMOS snímač s rozlišením 48 MPx (se slučováním pixelů dává 12 MPx a podle všeho jde o senzor, který známe i z mnoha mobilních telefonů poslední doby). Předchůdce měl menší 1/2,3" čip. Objektiv dává 24mm přepočtenou ohniskovou vzdálenost, a tedy úhel záběru 84°. Jeho světelnost činí F2,8 a zaostří od jednoho metru do nekonečna. Nejdůležitější je to, že kamerka nyní podporuje UHD 4K (3840×2160 pixelů) a 2.7K (2688×1512 pixelů) při 60p, obě tato rozlišení je možné využít i s HDR při frekvenci do 30p. Aby toho nebylo málo, ve Full HD (1920×1080 pixelů) se dá dosáhnout snímkovací frekvence až 240 fps pro slow-motion záznam. K dispozici je i barevný profil D-Cinelike. Novinkou je podpora datového toku až 120 Mbps a vedle H.264 (MPEG-4 AVC) záznamu tu máme i úspornější H.265 (HEVC).



V případě fotografií je k dispozici 12MPx nebo 48MPx rozlišení. Citlivosti mohou být ISO 100 až ISO 6400 (12MPx, video), resp. do ISO 3200 (48MPx). Fotografie lze ukládat do JPEGu i RAWu (DNG). Máme tu sekvenční snímání (max. 7 snímků), expoziční bracketing (max. 5 snímků s 0,7 EV kroky), intervalové snímání s až 60sekundovými intervaly. Data lze ukládat na microSD karty s kapacitou až 256 GB, interní úložiště má 8 GB. Máme zde letové režimy Free Movement, Circle, CourseLock, WayPoints a Hyper-Lapse, nechybí ani technologie ActiveTrack 3.0, Point of Interest 3.0 a Spotlight 2.0. Je zde i Hyperlight pro multiexpozici pro snížení šumu a HDR se sedmiexpozicí. Rozměry dronu jsou 180×97×84 mm ve složeném stavu a 183×253×77 mm v rozloženém, váží pak 570 gramů.



Gimbal zvládá stabilizaci ve 3 osách, sklápění kamery je možné v rozsahu -135° až +45°, rotovat do stran (naklápět horizont) může o 45° a panorámování pak podporuje od -100° do +100°. Maximální rychlost činí 100°/s. Dron má k dispozici systém pro vyhýbání se kolizím Advanced Pilot Assistance Systems 3.0, senzory jsou vepředu a vzadu (dvě kamery a ToF), nejsou tu však pro detekci do stran. Pro přenos dat je zde OcuSync 2.0 pracující na 2,4 GHz i 5,8 GHz, maximální vzdálenost je 6 km (CE, SRRC, MIC) až 10 km (FCC). Přenášet je možné až 1080p30 video (40 Mbps), latence je 120-130 ms. Ovladač podporuje telefony s microUSB, USB-C i Lightning portem. Cena novinky byla stanovena $799, Fly More verze se třemi dalšími akumulátory, ND filtry, brašnou a nabíjecím hubem vyjde na $988.



