Dron na Titan poletí o rok později, NASA odkládá misi Dragonfly

NASA má v plánu jako součást svých misí pro průzkum vesmíru vyslat i sondu na měsíc Titan, který krouží kolem šesté planety sluneční soustavy - Saturnu. Netradiční mise, která dostala pojmenování Dragonfly (v překladu Vážka), nyní ale byla posunu o zhruba rok později. Místo roku 2026 tak NASA spustí misi až v roce 2027, a to kvůli "vnějším" faktorům. Jinak řečeno, jedním z důvodů zpoždění mise je například současná pandemie onemocnění covid-19.

Původní termín, kdy měla odstartovat mise Dragonfly, byl dokonce už v roce 2025, se zpožděním je ale u podobných ambiciózních projektů pro průzkum vesmíru třeba počítat. NASA se v rámci této mise pokusí o provoz prvního vědeckého dronu s osmi rotory na jiném vesmírném tělese, který si veškeré vybavení bude letecky přenášet s sebou na více lokací na povrchu měsíce. Právě Titan byl vybrán zejména díky svému zajímavému složení, které je pro vědce velmi pozoruhodné a může skrývat mnoho klíčových informací.

Dron pro průzkum Titanu by měl po osmi letech vesmírné plavby k cíli strávit svůj čas na měsíci krátkými leteckými misemi pro sběr vzorků, studium obyvatelnosti Titanu a analýzou prebiotických procesů v tamějším prostředí. Základní mise by měla trvat 2,7 let a pokud vše půjde podle plánů, měla by mise Dragonfly poodhalit některá z tajemství stále záhadného Saturnova měsíce a mohla by také potenciálně přinést přelomové informace o možném životě mimo planetu Zemi.