Dropbox přidává správce hesel, trezor a další novinky

Konkurence na poli cloudových úložišť je velmi silná, z čehož mohou těžit hlavně uživatelé. Provozovatelé se totiž pochopitelně snaží udržet stávající zákazníky i přilákat nové prostřednictvím dalších funkcí. Tento týden přišla řada na Dropbox, který s asi 13 miliony platícími uživateli (údaj z konce roku 2018) patří k nejpopulárnějším cloudovým úložištím. První novinkou je správce hesel, o kterém se spekuluje již pár týdnů, neboť informace o této funkci unikly na internet začátkem tohoto měsíce. Dropbox Passwords, jak se novinka oficiálně nazývá, přichází na poměrně zaplněný trh, kde už fungují samostatní správci hesel jako 1Password a LastPass, ale také obdobné funkce integrované v Chromu, Firefoxu nebo dalších internetových prohlížečích.

Dropbox uvádí, že velká část uživatelů stejně používá jeho cloud pro ukládání hesel, ať už v samostatném souboru (mnohdy dokonce jako nechráněný text, což rozhodně nelze doporučit), a nebo pro synchronizaci stávajících správců hesel. Jde tedy o vcelku logické rozšíření služby, které přišlo po loňské akvizici správce hesel Valta. Dropbox Passwords podporuje bezpečné ukládání hesel pro internetové stránky či aplikace i automatické vyplňování hesel, a to napříč platformami. Prozatím je ovšem novinka dostupná v beta verzi pouze pro mobilní telefony s Androidem a iOS, později přibude také software pro Windows či macOS. Abyste mohli využívat správce hesel, musíte mít předplatné Dropbox Plus, které stojí od 10 eur měsíčně (při roční platbě).

Lepší zabezpečení dat by měla zajistit i druhá právě přidaná funkce, která se jmenuje Vault. Jedná se o trezor, kam mohou uživatelé ukládat smlouvy s citlivými údaji, kopie průkazů totožnosti a další soubory, u kterých chtějí mít jistotu, že se k ním nedostane neoprávněná osoba, ale zároveň k nim potřebují přistupovat odkudkoliv. Pro přístup do trezoru je potřeba šestimístný číselný kód PIN a soubory uvnitř jsou šifrovány při nahrávání, stahování i uložení na serverech Dropboxu. V případě potřeby sdílení trezoru s někým dalším bude tato možnost k dispozici i bez toho, aby měla druhá strana přístup k celému účtu. Vault zatím funguje v testovacím režimu pro nové zákazníky Dropbox Plus a v následujících týdnech se rozšíří i pro další předplatitele.

Další novinkou v Dropboxu je možnost automatického zálohování systémových složek ve Windows PC nebo Macu. V případě poruchy nebo ztráty počítače tedy bude možné obnovit celý systém. Uživatel si samozřejmě bude moct zvolit konkrétní složky, které si přeje zálohovat. Funkce bude dostupná v beta verzi pro všechny uživatele Dropboxu, a to od dnešního dne. Ani tím ovšem seznam novinek nekončí. Dropbox také integroval elektronické podpisy HelloSign, takže pro podepsání dokumentu nebude nutné vůbec opouštět službu. Na tuto novinku si bude muset většina uživatelů počkat do příštího měsíce. Dokonce až v průběhu roku se objeví Dropbox App Center, což bude přehled aplikací třetích stran umožňující integraci s Dropboxem.

Společnost také spustí nový rodinný plán Dropbox Family dostupný až pro šest uživatelů, a to včetně sdíleného prostoru, kam lze ukládat třeba rodinné fotky. Tento plán bud v blízké době dostupný pro předplatitele Dropbox Plus a později také pro ostatní uživatele.

