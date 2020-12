Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini: konečně i pro Mini ITX

Asus Dual GeForce RTX 3060 Ti Mini je tak velice pravděpodobně nejvýkonnější Mini-ITX grafická karta, jaká je dnes dostupná (nebo bude dostupná). Ze specifikací se bohužel zatím nic nedozvíme, protože podrobné údaje ještě nebyly na stránkách výrobce vyplněny. Uvedeno je pouze to, že 20 cm prostoru nám bude stačit, takže se tato karta vejde také do počítačů Intel NUC 9.

Jedná se také čistě o dvouslotový design, takže ani plastová nástavba s ventilátory nebude zasahovat do prostoru další záslepky. I tak se tu našlo místo pro chlazení pomocí dvou ventilátorů, které se vypnou v případě, že teplota GPU se bude udržovat pod 55 °C. Na záslepce karty pak nalezneme jeden HDMI 2.1 a tři DisplayPorty 1.4.

Co se týče GPU NVIDIA GA104, které se zde prsí 4864 CUDA jádry, pak to pracuje na taktu až 1710 MHz, čili je mírně přetaktované o 45 MHz. Dále tu máme 8 GB GDDR6 na 256bitové sběrnici, přičemž krátké PCB, které je oproti referenčnímu kratší a vyšší, nese jeden přídavný 8pinový konektor PCIe. To plně odpovídá TBP karty, které je 200 W.

Časem ale možná uvidíme i výkonnější karty podobného ražení, ostatně GeForce RTX 3070 má v referenční verzi jen o 20 W vyšší TBP, přičemž Mini ITX karty v některých případech dosáhly i na 250 W spotřebu, takže tu máme i rezervu. RTX 3080 ale v Mini ITX verzi bude těžko.

Ceny souvisejících / podobných produktů: