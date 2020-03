Důsledek koronaviru? Čínský streamer si spánkem vydělal skoro 100 tisíc

Onemocnění COVID-19 doslova ochromilo některé čínské regiony. Kvůli bezpečnostním opatřením s cílem zabránit šíření epidemie nechodí spousta lidé do práce a uzavřena je řada škol. Omezeny byly také možnosti trávení volného času, protože lidé se nemohou chodit bavit do kin, barů nebo na sportoviště. To ovšem může být výhoda pro různé internetové služby, neboť Číňané tráví více času online. Mnozí si tak čas strávený doma zkracují sledováním videí, hraním her nebo vzděláváním na internetu.

Přes noc internetovou celebritou. Doslova

O tom, že lidé hledají nejrůznější způsoby, jak se zabavit, svědčí případ streamera s přezdívkou Yuansan, který pochází z provincie Ťiang-si na jihu Číny. Mladík se rozhodl na jedné z čínských platforem živě streamovat video toho, jak spí, aby si tímto způsobem ověřil, zda chrápe. Po probuzení zjistil, že jeho pětihodinové vysílání zaznamenalo stovky tisíc diváků. Druhý den se proto rozhodl již cíleně tento stream opakovat. Jeho video se později stalo virálním a zaznamenalo přes 18 milionů shlédnutí, samotný streamer potom nasbíral přes milion nových fanoušků.

Čínský streamer Yuansan tušil, že by mu jeho sláva nevydržela dlouho, proto neplánuje v budoucnu žádné další živé vysílání spánku

Kromě toho si ovšem docela slušně vydělával. Za dvě noci, které strávil spánkem, mu diváci poslali virtuální dárky v hodnotě přes 30 000 juanů (v přepočtu skoro 100 000 korun), které si může směnit za skutečné peníze. I proto překvapí, že se Yuansan rozhodl nepokračovat ve své kariéře internetového spáče a raději se chce nadále věnovat nahrávání kvalitních krátkých videí. Jak ovšem uvádí Wired , z celosvětového hlediska není vydělávání živým streamováním spánku úplnou novinkou. Již před několika lety s tím experimentovali některé celebrity z platformy Twitch a za noc si zvládly vydělat tisíce dolarů, které získaly jako drobné dary od diváků.

Podle výzkumů stráví obyvatelé Číny v důsledku opatřeních kvůli epidemii koronaviru denně okolo 105 minut používáním mobilních aplikací, což je o 34 % více ve srovnání s loňským rokem. Jedním z nových trendů se stal také „cloud-clubbing“, který umožňuje lidem, aby se připojili na virtuální párty, kde mohou poslouchat hudbu od dýdžejů a konverzovat mezi sebou. Místní platformy jako Bilibili, Douyin nebo Kuaishou zaznamenaly v období čínského Nového roku okolo 42 milionů aktivních uživatelů denně.

