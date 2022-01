Dva policisté LAPD nechtěli chytat zloděje, raději odjeli chytat pokémony

V dubnu roku 2017 se v Los Angeles odehrál zajímavý případ, který v těchto dnech skončil zamítnutím odvolání. Týkal se dvou policistů LAPD, kterými byli Louis Lozano a Eric Mitchel. Ti totiž vykázali takovou zálibu (a patrně i závislost) na mobilní hře Pokémon GO!, že je to stálo místo u policie. Celá aféra začala tehdy, když se ocitli v blízkosti loupeže a byli vyzváni k akci. Policistům se ale lupiče moc chytat nechtělo, protože se v okolí objevili vzácní pokémoni.

Na výzvu tedy neodpověděli a odjeli místo lupičů chytat pokémony, např. vzácného Snorlaxe. Když byli vyzváni k vysvětlení toho, proč nepřijeli na místo, odůvodnili to tím, že byli v hlučné oblasti a vysílačku neslyšeli. To se nadřízeným nezdálo, a tak zkontrolovali záběry z vnitřní kamery ve voze. Z toho bylo patrné, jak hledají nejrychlejší cestu ke Snorlaxovi a jak po cestě chytali další. U soudu policisté sice napadli použití záznamu z kamer a jejich "soukromé" konverzace, to ale soudce neuznal. Jak je vidět, závislost na hrách se nevyhýbá ani policii.

