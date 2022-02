Dvojice EPYC 7773X s 1536 MB cache otestována i "přetaktována"

Systémem s dvojicí procesorů EPYC 7773X disponuje jistý kenaide tvořící obsah pro Bilibili, který měl ale zatím k dispozici jen inženýrské vzorky s označením 100-000000504-04. Jde tak zřejmě o procesory, které AMD rozesílá svým partnerům připravujícím další příslušný hardware či software a je dobře známo, že takové procesory se nezřídka pak objevují v bazarech nebo se alespoň na veřejnost dostanou jejich testy či snímky.

EPYC 7773X bude mít takty 2,2 až 3,5 GHz, přičemž vzorky 100-000000504-04 pracují na taktech o 100 MHz nižších, což už není takový rozdíl. Jde o serverové procesory vybavené osmi čiplety, což znamená, že v každém je základní výbava 32 MB L3 cache, zde ovšem posílená o 64MB V-Cache v druhé vrstvě, čili celkem osmkrát 64 + 32 MB L3 cache, a tedy 768 MB na jeden procesor. Ve dvojici jí tu tak je 1536 MB.

Co se týče testů, autor si zvolil pouze Cinebench a 3DMark se základním nastavením, než se pustil do přetaktování, či možná spíše "přetaktování". S výsledky testů se nemusíme moc zabývat, a to zvláště s 3DMarkem, který je samozřejmě zcela mimo mísu a ani Cinebench nepředstavuje zrovna typický test pro serverová CPU. Můžeme se ale podivit nad nízkým výsledkem modelu 7773X, který je jen na dvou třetinách výkonu procesoru 7T83, což je rovněž 64jádrový EPYC, ale ještě s 256 MB L3 cache a jde o některý ze speciálních modelů vyrobených pro konkrétního zákazníka.

Dále tu máme screenshot z utility CPU-Z, který ukazuje takt 4,8 GHz, což je na EPYC pozoruhodně vysoká hodnota. Využita je zde speciální taktovací utilita od autorů Uat4 a ExecutableFix , která je určena pro procesory EPYC Rome a Milan.

Jenomže jak serveru VideoCardz potvrdil samotný ExecutableFix, v tomto případě CPU-Z neudává skutečný takt procesoru, ale pouze jakýsi nastavený cíl, zatímco procesorová jádra ve skutečnosti pracují na nižších taktech. To je zřejmě i důvod, proč nebyly provedeny žádné výkonnostní testy.

CPU-Z nám ale také ukazuje, že sám detekuje L3 cache procesorů EPYC 7773X jako 8 x 96 MB, čili sám vidí tuto paměť v jednotlivých čipletech jako jednotnou. O tom dříve mluvilo i AMD, dle nějž bude 32 MB v čipletu a 64 MB ve V-Cache nedílně propojeno.



