EA a Tencent plánují dostat do her reklamy v televizním stylu

V Electronic Arts loni zkusili nevybíravým způsobem zobrazovat reklamy ve hře UFC4, kde dokázaly překrýt v podstatě celý obraz, za což se firma později omluvila. A samozřejmě to nebyl nikdo jiný než EA, kdo spustil celosvětovou debatu o tom, zda jsou lootboxy ve hrách hazard, čili zda by měly být zakázány přinejmenším pro mladistvé a to bylo spojeno zase se hrou Star Wars Battlefront II.

Je ale pravda, že v případě Battlefront II už šlo spíše o poslední, i když velkou kapku, která žbluňkla do již rozbouřených vod. Ukázalo se, že hráči jsou ochotní ještě tolerovat loot boxy obecně a mnohem tolerantnější jsou v případě mobilních her, ostatně firma EA samozřejmě není sama, kdo využíval a využívá loot boxy. Pokud jde ale o hry pro PC (Xbox, PS) a mechaniky, které dávají platícím hráčům podstatnou výhodu (tzv. pay to win - P2W), to už hráči nejsou ochotni akceptovat.

Ale co se to děje tentokrát? Firmy Electronic Arts a Hi-Rez Studios (Tencent) podepsaly dohodu s reklamní platformou playerWON patřící firmě Simulmedia, která se bude týkat zobrazování reklam ve hrách, a to v televizním stylu. Uvidíme snad v novém Battlefieldu Horsta Fuchse či snad reklamy na nejlevnější pneumatiky v Need For Speed? To se teprve uvidí, jak ale má tento systém fungovat?

Testován byl už rok a půl a fungovat má prostě tak, že hráči budou sledovat 15 či 30sekundové reklamy a pokud se tak stane, odemknuta je pro ně jistá odměna. Dle Simulmedia jsou prý hráči dle provedeného průzkumu ochotni sledovat denně až 10 reklam, pokud za to získají nějakou odměnu, což může být skutečně cokoliv, co se týká hry, jako například nový skin, "spotřební" předměty (lékárničky, náboje), delší časová lhůta, dočasný boost, atp. Zkrátka takový malinký "W2W" (Watch to Win).

Dave Madden (EVP, Simulmedia) k tomu říká, že herní aktuálně hledají studia další cesty, jak vydělávat zvláště na F2P titulech, čili hrách nabízených zdarma, což je třeba populární Fortnite, Apex Legends a další. Dle Maddena přitom více než 90 procent hráčů ve F2P titulech neutratí vůbec žádné peníze, za které se obvykle kupují právě i lootboxy. Čili zde (zatím) nikdo nemluví o hrách, které si samotné kupujeme, ale spíše o hrách nabízených zdarma v podobě služby (model Game as a Service), kde pochopitelně existují značné rozdíly v tom kolik kdo utratí. Ti nejoddanější zákazníci (tzv. velryby) mohou do svého F2P koníčka dávat i tisíce dolarů, ale to jsou pochopitelně spíše výjimečné případy.

Nezbývá než si počkat, abychom viděli, co konkrétního z takové věci zvláště v Electronic Arts vykouzlí a zda je nakonec skutečně nenapadne nacpat reklamy v televizním stylu i do placených titulů. Možná že bychom pak viděli, jak EA nejdříve opět vytahuje téma příliš drahého vývoje her, jejichž AAAčková cena 60 dolarů je už řadu let stále stejná, aby firma poté (opět) vycouvala s omluvou v reakci na masově se šířící výzvy k bojkotu.

Ceny souvisejících / podobných produktů: