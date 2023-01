Electreon v Německu postaví silnici s bezrátovým nabíjením EV

Akumulátory elektromobilů jsou vleklým problémem z mnoha nejrůznějších úhlů pohledu. Jedním z nich je nabíjení akumulátorů, kde existuje spoustu dílčích řešení, ale žádné kompletní. Vhodné je nabíjet elektromobil tehdy, když se na jeho nabíjení nečeká (tedy při parkování, kdy stačí i velmi nízký nabíjecí výkon), což vyžaduje vybavování parkovacích míst nabíječkami. A to není zdaleka levné a především to neřeší dlouhé trasy, kde se do popředí dostává potřeba rychlého nabíjení. A to má zase svá jiná úskalí. Dalším řešením může být bezdrátové nabíjení ze silnice, které teoreticky řeší výše zmíněné problémy (použitelné při parkování i dlouhých cestách snižující potřebu rychlého nabíjení), ale zanáší zase nové. Jednou z firem, která se bezdrátovému nabíjení ze silnice (Electric Road System - ERS) hodně věnuje, je i Electreon.

Ta už má po celém světě několik funkčních testovacích úseků silnic a nyní se k nim přidává první německá veřejná silnice s bezdrátovým nabíjením (firma má v Německu už privátní řešení v Karlsruhe). Ta bude postavena ve městě Balingen a má se starat o nabíjení elektrického autobusu. Vznikne ve spolupráci se společností EnBW a v první fázi půjde o 400 metrů dlouhý úsek vybavený dvěma statickými nabíjecími stanicemi. Později se v druhé fázi objeví dalších 600 metrů. Electreon Germany GmbH (dceřinná společnost Electreon Wireless LTD) za projekt dostane 3,2 mil. EUR (77,5 mil. Kč). Další detaily projektu bohužel zatím neznáme.