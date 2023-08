Elektrické drony začínají dopravovat poštu, zkouší se i lékařské nasazení

Elektrické letouny s kolmým startem (eVTOL) začínají být technologií dneška (resp. hodně blízké budoucnosti). Jejich komerční start se očekává příští rok na Olympiádě v Paříži, kde by měly zajišťovat malou část dopravy, přesto asi půjde spíše o velkou technologickou demonstraci než standardní službu. Už roky se mluví o doručování balíčků pomocí dronů, to jde ale prozatím docela pomalu. Např. Amazon se svým Prime Air doufal letos v doručení 10 tisíc zásilek touto cestou, zatím je sotva na stovce (v Kalifornii a Texasu). Podobné systémy se zkouší jinde a v rámci poštovní přepravy to zkouší i britská Royal Mail. Tam ale nejde o přepravu ke koncovému zákazníkovi, nýbrž mezi poštami na komplikovaněji dostupných místech. Konkrétně jde o Orknejské ostrovy a dopravu ze Stromnessu ve Skotsku na ostrovy Graemsay a Hoy. Tam už je převezmou klasičtí pošťáci a postarají se o koncové doručení. Testovací provoz potrvá 3 měsíce a je zde možnost, že se z něj stane trvalá možnost. K přepravě se využívají drony Speedbird Aero DLV-2, které jsou schopny unést 6 kg zátěže.



Další novinkou je testovací let dronu Ehang EH-216S s 10 sáčky s krevními vzorky. Test proběhl u města Sint-Truiden v Belgii v rámci regulací EU a dron nebyl ovládán lidskou posádkou vevnitř ani vně, jeho let byl autonomní na předem vybrané 1km dráze (k dispozici ale bezpečnostní piloti pro případný zásah). Plně naložený dron váží 600 kg, má 16 elektrických motorů, dokáže letět rychlostí 130 km/h a s plným zatížením má garantovaný dolet minimálně přes 30 km. Pokud nenese náklad, mohou v něm letět až dva členové posádky a max. nosnost je 220 kg. O let se postarala společnost Helicus, jejíž cílem je zajišťovat systémy pro leteckou přepravu lékařských materiálů i zajišťování dalších lékařských služeb pomocí dronů.