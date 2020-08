Elektrodpad značky Samsung už lze odevzdávat ve všech sběrných dvorech

Přinejmenším některé sběrné dvory pak elektroodpad značky Samsung skutečně na začátku srpna nepřijímaly a lidé museli hledat jiné cesty, jak se jej zbavit. V podstatě ale stačilo jen několik dní počkat, neboť Ministerstvo životního prostředí a Svaz měst a obcí ČR nám potvrzují, že nyní už s okamžitou platností budou všechny sběrné dvory elektroodpad značky Samsung zase přijímat.

To včera večer oznámila sama společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, který udává, že odpovědnost za likvidaci elektrozařízení mají výrobci a dovozci. To platí i pro samotný Samsung.

Ekologickou likvidaci výrobků dovážených do ČR společností Samsung má přitom od 1. ledna 2020 na starosti společnost REMA Systém, která dosud nemá smlouvy se všemi sběrnými dvory. Nicméně včera byla učiněna dohoda, dle níž bude REMA Systém zajišťovat odvoz i z těch dvorů, s nimiž zatím nemá uzavřenou smlouvu.

Obce pak mohou volat na bezplatnou linku 800 976 679, aby si objednaly odvoz u REMA Systému. K tomuto tématu vydalo i příslušnou tiskovou zprávu samo Ministerstvo životního prostředí.

