Elektromobil od Xiaomi poprvé spatřen na silnicích

Zatímco na trh s vozy se spalovacími motory se nikdo nový moc nehrnul, přechod na elektromobily znamená, že se vyrojilo až překvapivě obrovské množství startupů, které chtějí prorazit na trhu s automobily. Týká se to i zaběhaných elektronických firem a záměr oznámila např. i společnost Sony . Jednou z dalších takových firem, kterou si spojujeme zejména s elektronikou, je čínské. U něj se o záměru vyrábět elektromobily hovoří především od loňského září . U něj to ani tak moc nepřekvapí, protože s dopravou, byť mnohem lehčího rázu, už má trošku zkušenosti. Svými elektrickými koloběžkami vzala nejednu zemi útokem.

Nyní se na internetu objevil první snímek připravovaného vozu v podobě poměrně dlouhého modrého sedanu nebo liftbacku, jehož silueta docela připomíná 2. generaci vodíkové Toyoty Mirai . Na výše uvedené stránce se můžete podívat i na snímky jinak tvarované testovací muly. Vypadá to tedy spíše na ladění pohonného systému nebo jízdních asistentů (není úplně zřídkavé, že se části nových generací vozů testují v mulách postavených na základě jiných vozů, např. předešlých generacích). Ve výsledku nám to tak o designu až tak moc neřekne, spíše to jen napovídá o tom, že se na nových elektromobilech Xiaomi usilovně pracuje.