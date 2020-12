Elon Musk opět potvrdil záměr letět na Mars ve 2022, s lidmi snad už ve 2024

Letošním vítězem Axel Springer Award 2020 se stal známý miliardář Elon Musk. Oceněn byl jeho inovativní duch a to, že způsobil revoluci nebo významný pokrok v několika průmyslových odvětvích, ať už se jedná o dopravu, ukládání elektrické energie nebo cestu do Vesmíru. Cenu převzal 1. prosince 2020 v sídle nakladatelství Axel Springer v Berlíně. V rozhovoru nesměla chybět otázka na cestu k planetě Mars. A Musk opět potvrdil, že si dost věří a vydat se tam chce při nejbližších příležitostech.



Musk na otázku ohledně cesty na Mars odpověděl tím, že je to do značné míry dáno synchronizací Marsu a Země, ke které dochází zhruba každých 26 měsíců. Tehdy je cesta mezi oběma planetami nejkratší. Takže zhruba každé dva roky má smysl cesta mezi planetami. Je přesvědčen, že do šesti let (za tři taková "okna") se na Mars vydá lidská posádka a pokud budou mít ve SpaceX štěstí, myslí si, že by se to mohlo podařit už za 4 roky (tedy v roce 2024). Pokud jde o let bez lidské posádky, to by se mělo stihnout už v příštím "okně" v roce 2022 (to poslední bylo na přelomu července a srpna 2020). Celý záznam rozhovoru z předávání cen můžete zhlédnout na YouTube.



