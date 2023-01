Elon Musk přece jen změnil názor, Model S dostává zpět kulatý volant

Když před časem začala Tesla nabízet Model S a X jen s yoke volantem (připomínající kinpl v letadlech), většina lidí to odsoudila jako nebezpečné. Výhodou je sice lepší výhled na přístrojovou desku, ale to nemusí být problém ani s obyčejným kulatým řešením, které známe už mnoho a mnoho let. Na tehdejší dotazy, zda bude kulatý volant aspoň na výběr, Elon Musk odpověděl kategorickým "ne". Jak to tak ale vypadá, Musk v tomto ohledu přece jen změnil názor, což mnozí jisté uvítají.

Nově si lze u Modelů S i X bez příplatku vybírat mezi standardním a yoke volantem. Bohužel se stále plně nevrátily ovládací páčky, a tak i ve verzi s kulatým volantem máme dotyková tlačítka na volantu, která doposud příliš neoplývala spolehlivostí. Tak snad se to konečně zlepší.

Zajímavostí je nicméně to, že i když se yoke volant setkal s obří kritikou zejména u "bychařů" v diskuzích na Internetu, jako obvykle se to výrazněji nepřetavilo do stejného znechucení u reálných zákazníků. Rozhodně však nelze vyloučit, že se přes to mnozí nepřenesli, otázkou je nicméně i to, kolik z nich se přes to přeneslo. Modely S a X mají v posledních letech takřka rekordní prodeje, což je pro vozy, které jsou na trhu více než 10, resp. 7 let, a s tak "nenáviděným" volantem, až k nevíře. Je však pochopitelně možné, že nyní se s tradiční možností ovládání auta prodeje ještě více zvednou.