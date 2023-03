Elon Musk představil Master Plan III: co nás čeká?

Včera se v Austinu v Texasu konal Tesla Investors Day 2023, který se vyznačoval především tím, že zde byl představen Master Plan III. Pomocí Master Planů představuje Elon Musk svou dlouhodobou vizi a nejinak tomu bylo i tentokrát. Než však přejdeme k tomu, co je cílem toho nového, pojďme se nejprve podívat na ten starý. Master Plan Part Deux byl představen v červenci roku 2016 a obsahoval v zásadě čtyři důležité body.



Vytvořit excelentní solární střechy a integrované bateriové úložiště Rozšířit produktovou nabídku elektromobilů a pokrýt všechny hlavní segmenty Vytvořit autonomní řízení, které bude 10krát bezpečnější než člověk s pomocí učení z dat sbíraných celou flotilou aut Umožnit, aby auto vydělávalo majiteli, když nejezdí

Když se podíváme, co se za uplynulých 7 let stalo, tak to s tím druhým plánem až tak moc dobře nevypadá. Solární střechy a Powerpacky tu jsou, ale cena se dost zvýšila, firma se z některých trhů dokonce stáhla a zejména v solární části rozhodně k nějakému překotnému posunu nedošlo. Pro zajímavost, v roce 2022 Tesla instalovala solární panely s celkem 348 MW, za první rok od převzetí SolarCity (2016-2017) to bylo 636 MW. U úložišť je to naopak, tam se za stejná období šlo z 365 MWh na nynějších 6541 MWh.

Nabídka elektromobilů se rozšířila o velmi důležité segmenty, přišel totiž Model 3 a Model Y, takže to je částečně splněno. Na druhou stranu, za slíbených 35 tisíc USD se prodával jen velmi krátce a byla to vyloženě "podpultovka". Další slíbené vozy se v podstatě na trh ještě vůbec nedostaly nebo ve velmi omezeném množství (Semi, Cybertruck, Roadster). Cybertruck je určitě jeden z hlavních segmentů, takže toto z Master Planu splněno rozhodně nebylo, další vozy bych za stěžejní asi nepovažoval. Autonomní řízení 10krát bezpečnější než člověk zatím zdaleka není, a to FSD při všem dobrém, co dokáže. A vydělávání je zatím také jen v plenkách. Zatím tu není nějaký větší systém pro sdílení klíčů a aut (byť ta funkce existuje) a možnost oboustranného nabíjení Tesla ještě neumožnila. To nám nedává zas tak moc naděje, že se Master Plan III celkově splní, přesto se pojďme podívat, o čem se včera mluvilo.

Jak už je u Tesly zvykem, neuvádí většinu produktů ve slíbený termín a zpoždění měla i prezentace. Pokud se chcete podívat na záznam výše, rovnou se posuňte na 29. minutu. Nemluvil zde jen Elon Musk, ale většinu prezentace odvedli vedoucí jednotlivých sekcí. To nejdůležitější z prezentace je ale to, že se zde nemluvilo ani tak o konkrétních produktech jako spíše velmi dlouhodobých cílech. Naznačovalo se, jak jich dosáhnout.



Jednou ze základních myšlenek bylo to, že spotřebovávání fosilních paliv je velmi neefektivní a využije se zhruba jen třetina energie, zbytek se "vyhazuje". Pokud tedy hodláme přejít na obnovitelné zdroje, pak se dle Muska musí počítat s tím, že jimi není potřeba nahrazovat 165 PWh ročně, protože velká část z toho se nevyužívá. Při přechodu na obnovitelné zdroje by dle něj mělo být potřeba jen 82 PWh ročně a má jít navíc o pesimistický odhad (zaokrouhlování tak, aby to prezentovalo spíše nejhorší možný případ). Zde pozor, nejde jen o elektrickou energii, ale o energii obecně! Skutečná spotřeba elektřiny na světě byla loni okolo 27 PWh.



Další snímek prezentace ukazoval, že by dle Tesly mělo stačit instalovaných 30 TW v obnovitelných zdrojích. Při 100% koeficientu využití by něco takového vyrobilo 263 PWh ročně, ale víme, že toto číslo je u OZE dost nízké (jaderné elektrárny jsou v tomto velmi dobré a ty naše mají okolo 83 %). Větrná energie se pohybuje spíše někde kolem třetiny, čtvrtiny, solární bývá spíše ještě níže a v našich podmínkách jsme kolem devítiny. Myslím, že je realistické předpokládat, že instalovaných 30 TW v OZE by mohlo mířit tak někam k 50-70 PWh ročně. Musk hovořil o 82 PWh ročně jako nejhorším možném scénáři, takže počítá asi spíše s čísly kolem 70, což by jakž takž sedělo.

Více zarážející je tu ale druhé číslo. Toto vše by měla obhospodařit úložiště s 240 TWh. Tedy záloha pouhopouhých 8 hodin výkonu (a teď jistě spousta lidí vytáhne to, že je třeba zálohovat letní solár na zimu, což rozhodně není 8 hodin). Tady se zdá, že chybí dvě nuly. Osobně bych také čekal výrazně vyšší číslo. V některých nasazeních hodiny smysl dávají, v některých nikoli (např. baterie auta je poměrně dobrým úložištěm na několik dní).



Faktem nicméně je, že vítr se se sluncem obvykle dost dobře vykrývá (více fouká, když nesvítí a naopak), což dokáže požadavky snížit v podstatě řádově a z půl roku nás dostat na týdny. Pořád daleko. Něco může udělat dálkový přenos energie v tisících km, který umí být dnes extrémně efektivní. Elon Musk vidí řešení především v selektivním nabíjení, tedy naddimenzování výroby energie a pak jejím skladováním třeba naplánováním nabíjení aut na noc (ve větrných oblastech) nebo pro výrobu zeleného vodíku, který bude nutný pro některé typy průmyslů. Jestli to bude stačit, to nevím, osobně mi přijde toto číslo dost malé.



Cena 10 bilionů USD vypadá šíleně a málo to rozhodně není, Musk nicméně tvrdí, že v případě fosilních paliv by bylo třeba ještě více a ve výsledku to má vyjít levněji. Celý přechod by vyšel na 10 % jednoho ročního celosvětového HDP. V takovém kontextu to nezní tak hrozně. Zabrat by to mělo 0,2 % půdy, navíc je možné ve velkém využívat tu, kde nic užitečného není.

Spousta úspor (více než třetina) by se měla stát na poli výroby elektrické energie, ale také jde i o spotřebu. Zhruba po pětině má přispět přechod na elektrická auta a tepelná čerpadla, nemalou část má i transport tepla a vodík, mírně by se o to měly postarat i elektrické lodě a letadla. Na prezentaci se probíraly i jednotlivé kroky trochu více v detailu, ale tomu se zde nebudeme věnovat.

Jeden z dalších slajdů se zabýval tím, jak proveditelné to je. Tesla to hodnotila jako možné a jako důkaz prezentovala graf, který na první pohled naznačoval spíše opak. Čísla vypadají šíleně, na druhou stranu zástupci Tesly hovořili o tom, že každý rok stoupá produkce elektrických aut nebo úložišť o nějakých 60-65 %. Pokud by se takové tempo zachovalo, v roce 2030 jste proti roku 2022 na 43-55násobku. Pak i ten šílený zelený graf s potřebným 29násobkem vypadá jako dosažitelný.

Když už jsme u toho růstu, Tesla má další velmi ambiciózní plán. V roce 2030 chce vyrábět 20 milionů aut ročně, což je zhruba na úrovni dvou největších automobilových koncernů na světě dohromady (což je zhruba 20 značek). Zní to naprosto nereálně. Na druhou stranu, Tesla dosud v průměru stále roste přibližně o 50 % ročně. Na to, aby v roce 2030 dosáhla 20 milionů, ji v následujících 8 letech stačí růst "jen" o zhruba 40 %.



Tesla pak prezentovala několik vylepšení, které mají zajistit o 50 % nižší výrobní náklady vozů nové generace (tzv. Next Generation Vehicle Platform). Např. auto nechce skládat klasickým způsobem, že se do nalakovaného rozebraného skeletu vše montuje (jak to Henry Ford začal dělat před 100 lety), ale hodlá složit velké celky auta a ty pak jen složit dohromady. Výhodou tohoto má být i mnohem menší velikost továren a na stejný počet aut stačí továrna o 40 % menší. Nové elektromotory mají při své výrobě o 75 % redukovat spotřebu karbidu křemíku, továrna na jejich výrobu má být o 50 % menší a jeden motor má stát jen 1000 USD. Nová generace motorů s permanentním magnetem má být naprosto bez vzácných zemin. Dále se má zjednodušit i kabeláž, která od letoška konečně přejde na o vyšší napětí 48 V (tu už některé automobilky využívají). To znamená menší proudy, menší ztráty a lehčí auto. Tesla se také naprosto zbavila olověných akumulátorů a používá Li-Ion (87% úspora hmotnosti).

Zajímavý byl i průchod vozu výrobní linkou, kdy má zapnutý počítač a ten v průběhu procesu okamžitě testuje, zda bylo vše zapojeno tak, jak mělo být. Pokud nastane chyba, vůz to ohlásí dříve, než se složí celý vůz (oprava chyby by pak vyžadovala rozebírání). Tesla také hovořila o nastavování vozů pro jednotlivé řidiče, kdy si může uložit konfiguraci vozu a tu pak načíst v jakékoli jiné Tesle, takže bude vždy "jako doma". Toto se může hodit např. i v systému sdílení aut, o kterém hovořil předchozí Master Plan II.

Tesla také pohovořila o fungování systému FSD a jeho trénování. Zde Musk zmínil např. to, že superpočítač Dojo a čipy Nvidia by měly u Tesly jen letos řádově zvýšit svůj výpočetní výkon a do konce příštího roku by to měl být další řád. Na tomto snímku ukázala, že vozy s FSD Beta ujedou 3,2 milionu mil (5,15 mil. km), než se stane jedna nehoda, zatímco americký průměr je 500 tisíc mil (800 tis. km). To by z FSD Beta dělalo 6,4krát bezpečnější systém, než je člověk. Není to slibovaných 10krát (z 2. Master Planu), navíc je potřeba uvědomit si, kde všude jezdí člověk a kde všude se jezdí s "autopilotem". Ono je docela jednoduché (a rychlé) ujet 1000 km bez nehody na dálnici, ale není to až tak jednoduché např. ve městě. Takže toto číslo bych bral s velkou rezervou.

Z otázek na konci padla řeč na AI, ohledně níž Musk vyjádřil velké obavy, že je to nebezpečná technologie a věc, kterou Tesla nemá moc jak využít (s výjimkou algoritmů pro FSD). Problematické vztahy mezi Čínou a USA nevidí moc jako problém. Obousměrné nabíjení bude mít Tesla ve standardu do dvou let, nicméně Musk v něm nadále nevidí moc smysl (zmínil, že jakmile odpojíte auto od nabíječky, dům "zhasne", což mi přijde přitažené za vlasy).

Bohužel robot Optimus v prezentaci nebyl skoro vůbec zmíněn. Objevilo se zde video zmiňující pokroky ve vývoji, ale v zásadě jsme se nedozvěděli nic bližšího. Podobně tak o Next Generation Vehicle (první vůz na ní postavený bývá veřejností často označován jako Model 2) jsme se kromě několika detailů o tom, jak dosáhnout snížení nákladů o 50 %, nedozvěděli v podstatě vůbec nic. Musk řekl jen to, že novinka bude mít svou vlastní velkou prezentaci. V následné Q&A to byl také jediný dotaz, na který Elon Musk odmítl jakkoli odpovědět. Víme tak jen to, že Tesla právě včera vyrobila svůj 4miliontý vůz, oznámila také, že další Gigafactory se začne stavět v Mexiku blízko Monterrey a bude to právě NGV, které se tu bude vyrábět. To se ale bude později vyrábět i v dalších továrnách.

Šlo sice o Investors Day, kde se investoři dozvěděli hodně dlouhodobé směřování společnosti, ale nikoli to krátkodobé (což také Musk zmínil a před čím varoval). Tato absence konkrétnějších zpráv o krátkodobějších plánech může být důvodem pro to, že investoři na tuto prezentaci nereagovali okamžitě zrovna pozitivně. Hodnota akcií Tesly hned v after-marketu klesla o 5 %, nicméně směrodatné bude, kde se bude cena pohybovat po otevření trhu, k čemuž dojde až v 15:30 našeho času, protože prvotní reakce mimo standardní čas obchodování bývají mnohdy hodně mimo. Další věc je, že aktuální cena akcií Tesly (včera zavřela na 202,77, teď je v pre-marketu na 191,50) je téměř na dvojnásobku minima, kam klesla v prosinci 2022 (které bylo 101,81), takže je třeba se na krátkodobé pohyby cen dívat s odstupem.