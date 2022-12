Elon Musk prodal akcie Tesly za 3,58 mld. USD, už není nejbohatším na světě

Poslední týdny jsou pro Elona Muska docela krušné. Jeho převzetí Twitteru neprobíhá zrovna jako po másle a doprovází ho spousta kontroverzních kroků. Sociální síť nevydělává, inzerenti opouští platformu, naopak jen na úrocích z půjček je pro Muska zátěží ve výši 1,2 mld. USD ročně. Patrně to také stálo za prodejem 21,995 milionů akcií společnosti Tesla v hodnotě 3,58 mld. USD, což by mělo snížit úrokovou zátěž. Tento prodej ale přichází pro Muska v dost nevhodnou dobu. Akciím společnosti Tesla se totiž dost nedaří a jen za posledního čtvrt roku spadly o opravdu velmi významných 48 %! Tehdy byla cena lehce přes 300 USD za akcii, dnes se pohybuje okolo 157-159 USD za akcii.



Od dubna už Musk prodal akcie Tesly v hodnotě okolo 23 mld. USD a dá se předpokládat, že značná část šla právě na financování nákupu sociální sítě Twitter, za kterou má zaplatit 44 mld. USD. To, že akcie Tesly poslední dobou padají, ale není až tak překvapivé právě v souvislosti s Twitterem. Akcionáři si stěžují, že Musk své ostatní projekty (včetně Tesly) odstavil na vedlejší kolej a věnuje se především problematické sociální síti. Mají tak strach o další vedení Tesly i to, že zisková automobilka se nyní stává prostředkem pro dotování Twitteru místo vlastního rozvoje a např i snahy konečně rozjet už roky odkládané zahájení výroby Cybertrucku.

Společnosti nepomáhá příliš ani situace v Číně. Tento velký trh je velkým oříškem pro většinu tradičních automobilek, které to zde pomalu začínají vzdávat, protože nestačí konkurovat čínským automobilkám. Pro ně je to ještě o to horší, že ztrácí konkurenceschopnost nejen v Číně, ale pomalu i na svém vlastním hřišti (čínské vozy ve velkém začaly vstupovat zejména na evropský trh). Vypadá to však, že podobný problém začíná mít v Číně už i Tesla. Tradiční automobilky Teslu zatím až tak moc neohrozily, protože si svými elektromobily kanibalizují spíše vlastní modely (např. elektrický Taycan v podstatě vůbec neubral na prodejích Modelu S, ale významně ovlivnil prodeje Panamery), Čína je ale problém i pro Teslu. V poslední době tak byla Tesla nucena na čínském trhu zlevnit své vozy, zatímco v jiných částech světa spíše zdražovala.

Výsledkem je, že Elon Musk už není nejbohatším člověkem na planetě a tento titul před několik dny převzal Bernard Arnault se jměním ve výši 182 mld. USD. Elon Musk je druhý se zhruba 174 mld. USD. Na 3. místě je Gautam Adani se 133 mld. USD, čtvrtý je Jeff Bezos se 112 mld. USD, pátý pak Bill Gates se 105 mld. USD. Velkým smolařem je v tomto i Mark Zuckerberg, kde bylo dlouho potřeba točit kolečkem myši, abych ho našel v seznamu až na 25. pozici se 42,6 mld. USD.