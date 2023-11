Elon Musk proti skalperům: Cybertruck nelze prodat 1. rok, hrozí odškodné 50 tisíc USD

Sejsme se v poslední době setkávali více, než by se nám asi líbilo. Pár let zpět tato metoda přeprodeje vyhnala ceny nedostatkových grafických karet do nebeských výšin, a v menší míře se totéž vyskytovalo i u některých dalších typů hardwaru. Něco takového se může týkat i aut a ani to by už nebylo poprvé. V průběhu čipové krize se tak stalo, že ojetá auta byla dokonce dražší než ta nová. Nyní proti sklaperům vytáhl do boje dokonce i. Ten si je vědom toho, že naje takový pořadník, který nestačí uspokojit několik let. Neví se sice přesně, kolik je na vůz objednávek, spekuluje se ale o více než 1,5 milionu. Je zde tedy reálné riziko toho, že ti, kteří svůj Cybertruck získají jako první, budou mít tendenci ho rychle se ziskem prodat těm, kteří jsou v pořadníku podstatně dál. A tak podmínky k nákupu Cybertrucku obsahují několik zajímavých klauzulí.