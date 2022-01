Elon Musk: SpaceX dostane lidi na Mars do deseti let

V roce 2016 jsme psali o tom, jak Elon Musk plánuje první přistání automaticky řízené lodi na Marsu už pro rok 2018, což tehdy mohly zařídit leda rakety Falcon Heavy, ovšem o nic takového se SpaceX ani nepokusila. A můžeme si být jistí, že za dva roky také k Marsu neodstartuje první posádka v lodi Starship, aby přistála v roce 2025 coby první lidé na cizí planetě.

Co ale říká Elon Musk nyní, když se snaží už plně se věnovat vývoji lodí Starship a nosičů Super Heavy? Sám má jistě mnohem lepší představu o tom, v jakém stavu se vývoj technologií pro dosažení Marsu nachází a na jejím základě nyní tvrdí, že SpaceX přistane s prvními lidmi na Marsu do deseti let.

Právě lhůta deseti let dle Muska představuje ten nejhorší možný scénář a pokud vše naopak půjde jako na drátkách, mohlo by to být pouze pět let. Čili v nejlepším případě nastane oproti předpokladům z roku 2016 dvouleté zpoždění, ale asi nikdo nevěří, že během pěti let vývoje nenastane žádné zdržení v takovém podniku, jakým je expedice na Mars.

A i nyní, když se měl Musk v podcastu Lexe Fridmana rozpovídat o prvních misích na Mars, se před svou odpovědí na dobrých dvacet sekund odmlčel, což nás zrovna nepřesvědčí o tom, že lhůtu 5 až 10 let jen tak neodhadl přímo na místě.

My přitom zatím stále čekáme na první zkoušku celé rakety Starship vypuštěné na nosiči Super Heavy a bohužel se jí jen tak brzy nedočkáme. SpaceX totiž potřebuje posouzení programmatic environmental assessment (PEA) od domácí FAA, které ale nebylo připraveno do konce minulého roku a nyní už víme , že bude k dispozici nejdříve na konci února, což možný start odsouvá až na březen. Příčinou odkladu je více než 18 tisíc připomínek od veřejnosti, které FAA musí vzít v potaz.

Letos se také snad už dočkáme prvního startu rakety SLS americké NASA, a to v misi Artemis I, která by shodou okolností mohla proběhnout rovněž v březnu, alespoň takový je plán. Jde konkrétně o 12. března a v tomto případě nepůjde pouze o orbitální zkoušku, ale rovnou o start k Měsíci, který si vyslaná loď Orion (nyní ještě bez posádky) dvakrát obletí, než se vydá zpět na Zemi. Březen tak snad bude ve vesmíru rušný.

