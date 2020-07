Elon Musk tvrdí, že Tesla bude mít autonomii Level 5 do konce roku

Nikdo nedokáže odpovědět na to, kdy budeme mít plně autonomní auta úrovně. Ta znamená, že auto dokáže jet samo za nejrůznějších podmínek, počasí a na nejrůznějších silnicích. Pro World Artificial Intelligence Conference v Šanghaji v Číně nicméně nahrál video , ve kterém tvrdí, že Tesla je velmi blízko úrovni SAE Level 5 a už v tomto roce nabídne základní funkcionalitu této úrovně se stávajícím hardwarem. Co si představit pod "základní funkcionalitou" plné autonomie, když plná autonomie znamená právě to, že se dořeší vše nad základní funkcionalitou, může být pro nás nejprve poněkud záhadou. Chápal bych to ale dle jeho slov tak, že podle Muska už není potřeba řešit žádné zásadní "fundamentální" problémy (tím asi myslí onu základní funkcionalitu), ale je tu ještě obrovské množství malých problémů.