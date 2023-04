Elon Musk údajně nakoupil 10.000 GPU pro vývoj AI do Twitteru

Elon Musk. Přesto by to podle zákulisních informací měl být Musk, kdo chce vyvíjet nový systém AI pro svou sociální síť Twitter. Co přesně by ale tento systém měl v rámci Twitteru dělat, je nyní nejasné.

Před dvěma týdny se objevila výzva, ve které se nabádalo k alespoň 6měsíční pauze ve vývoji systémů umělé inteligence se schopnostmi vyššími, než má nynější GPT-4. Pod ní se podepsal např. Steve Wozniak nebo. Přesto by to podle zákulisních informací měl být Musk, kdo chce vyvíjet nový systém AI pro svou sociální síť Twitter. Co přesně by ale tento systém měl v rámci Twitteru dělat, je nyní nejasné.

Hovoří se o tom, že Musk měl pro tyto účely nakoupit 10 tisíc GPU, na nichž by se AI měla trénovat (dá se odhadovat, že to stálo vyšší desítky milionů USD). Současně s tím zaměstnal dva bývalé zaměstnance společnosti DeepMind, kteří by měli na projektu pracovat (konkrétně je to Igor Babuščkin a Manuel Kroiss). Připomeňme, že Musk je dlouhodobým kritikem umělé inteligence, nicméně ne AI jako takové, jako spíše rizika toho, že může být použita nesprávně. Sám byl totiž jeden ze zakladatelů společnost OpenAI, která vyvinula systém ChatGPT. S nimi se ale později poněkud nepohodl (nelíbila se mu tendence tento systém zpeněžovat), a tak do OpenAI nakonec neputovala ani slíbená investice jedné miliardy USD, kterou později vložil Microsoft.

Někteří rovněž podotýkají, že se Musk mohl připojit k výše zmíněné výzvě proto, aby měl jeho projekt trochu více času dohnat konkurenci. Podle zákulisních informací je vývoj AI ve Twitter jen ve velmi rané fázi.