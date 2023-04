Elon Musk vyhrožuje žalobou Microsoftu kvůli ChatGPT

Máme tu další kontroverzní situaci spojenou s Elonem Muskem. Tentokrát se to týká Microsoftu, ChatGPT a Twitteru. Celá situace je docela pěkně zamotaná, a když se do ní ponoříme hlouběji, nemusí vypadat až tak jednoznačně, jak to na první pohled vypadá. V zásadě jde o to, že Twitter nedávno oznámil, že přístup k jeho API bude pro třetí strany za poplatek, a pro velké společnosti, jakou je např. Microsoft, to mohou být desítky i stovky tisíc USD měsíčně. Konkrétně se hovoří o tom, že přístup bude zpoplatněn částkou 42 až 210 tisíc USD za měsíc, tedy 504 tisíc až 2,52 mil. USD za rok. Pro Microsoft, který za rok 2022 vykázal příjmy ve výši 198,3 mld. USD, by to nicméně bylo jen 0,0013 % jeho ročních příjmů. Poněvadž byl ale přístup kdysi zdarma, nechce toto platit a jeho reklamní platforma od 25. dubna už nebude podporovat provázání s Twitterem. Facebook, Instagram a LinkedIn zůstanou podporovány nadále.



Musk se naštval a na Twitteru oznámil, že Microsoft ilegálně natrénoval své systémy AI na datech z Twitteru a že je tedy čas na žalobu. Faktem je, že za chatbotem ChatGPT nestojí přímo Microsoft, ale OpenAI, nicméně Microsoft je velkým investorem do této firmy. Tyto systémy navíc Microsoft ve velkém používá, např. ve vyhledávači Bing, aniž by Twitteru za tato trénovací data platil, což Musk nyní považuje za nezákonné. Zde je ale otázkou, nakolik to Muskovi vadilo ještě v době, kdy on sám byl v OpenAI jako jeden z investorů (a Microsoft ho v zásadě jako hlavního investora nahradil poté, co se mu [Muskovi] přestalo líbit komerční směřování společnosti). Musk tak zde spojuje tři věci dohromady, tedy 1) že mu někdo nechce platit za API přístup do jeho sociální sítě Twitter, zatímco 2) i na datech z této sítě je založen chatbot, na němž ale tatáž společnost, která za přístup do téže sítě platit nechce, vydělává, přičemž 3) jde o AI systém, který Musk sám spoluzakládal s tím, že má být nekomerční.



Otázkou také je, nakolik považovat data na internetu jako volně přístupná k trénování AI. U obrázků zveřejněných na Internetu jsou autorská práva pro tato použití kontroverzním tématem a docela se o tom diskutuje, má se to nějak lišit od textů na těchto platformách? Jak to vidíte vy?