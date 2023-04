Elon Musk zakládá společnost X.AI Corporation, konkurenta OpenAI

Vztah Elona Muska s umělou inteligencí se může mnohým zdát jako hodně nejasný. Velmi často se proti umělé inteligenci vymezuje, naproti tomu jsou na těchto algoritmech založeny části autonomního řízení vozů Tesla a v poslední době se hovoří dokonce o tom, že měl zahájit vývoj AI pro sociální síť Twitter. Tak jako to tedy je? Vraťme se do roku 2015, kdy byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI. S tou se ale moc nepohodl, protože byla založena jako nezisková organizace pro výzkum umělé inteligence a nikoli jako projekt, který měl přinášet peníze. Musk se proti tomuto směřování firmy ke komerčním projektům ohrazoval a firmu nakonec v roce 2018 opustil. Zrušil také svou plánovanou investici ve výši 1 mld. USD, kterou později provedl Microsoft.

Současně se v posledních letech možná pro mnohé paradoxně vyjadřoval kriticky na adresu AI, to ale nebylo proti AI jako takové, ale upozorňoval na riziko jejího zneužití např. pro vojenské účely. A to trvá v podstatě dodnes. V posledních dnech se začalo mluvit o tom, že v rámci Twitteru (dnes X Corporation) zakládá divizi pro vývoj AI, a nyní toto nabírá detailnější obrysy. Ve skutečnosti v Nevadě založil novou firmu X.AI Corporation, a to podle nalezených dokumentů už 9. března. Co přesně bude jejím účelem, ale zatím není jasné. Může jít o náhradu propuštěných zaměstnanců Twitteru (např. moderování obsahu), může jít také o neziskové pokračování toho, kde si přál, aby zůstalo OpenAI, a od čehož se dle jeho názoru odchýlilo. Připomeňme, že nová firma už najala i dva významné inženýry z projektu DeepMind a měl také koupit okolo 10.000 GPU pro trénování této AI.